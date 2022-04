Aumentan 20% monto del subsidio por garrafa a los beneficiarios

Compartir

Linkedin Print

El Programa Hogar garantiza el acceso a garrafas a casi tres millones de hogares, comedores, merenderos, clubes de barrio y entidades de bien público que más lo necesitan, y no pueden acceder a la red de gas natural.

La Secretaria de Energía dispuso una actualización de 20% en el monto del subsidio por garrafa a los beneficiarios del Programa Hogar.

Mediante la Resolución 270/2022, la Secretaría estableció la suba del subsidio a partir de lo cual la Anses acreditará desde ahora a los beneficiarios $496,80 por garrafa. De este modo, el precio de la garrafa de 10 kg pasará a costar $ 522,20 más impuestos y apartamientos provinciales.

Asimismo, en la Resolución 271/2022, la Secretaría de Energía prorrogará hasta el 31 de diciembre la Asistencia Económica Transitoria del 20% para los productores, fraccionadores y distribuidores de gas envasado, como mecanismo para mantener un precio accesible para quienes utilizan garrafas.

El Programa Hogar garantiza el acceso a garrafas a casi tres millones de hogares, comedores, merenderos, clubes de barrio y entidades de bien público que más lo necesitan, y no pueden acceder a la red de gas natural.

Para acceder es requisito no contar con un servicio de gas natural a nombre de ningún integrante del grupo familiar y tener ingresos mensuales de hasta dos salarios mínimos vitales y móviles, entre otras condiciones.

Compartir

Linkedin Print