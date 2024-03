Aumento a diputados y senadores: un legislador libertario impulsa un proyecto para retrotraerlo

Luego de la polémica que se generó por el aumento a los congresistas en medio de la crisis, Carlos González D’Alessandro aseguró que presentará un proyecto con el aval del titular de la Cámara baja, Martín Menem, para anular la suba. Más temprano, Menem había justificado el aumento. Las defensas de Miguel Pichetto y José Luis Espert al aumento.

La polémica que generó el aumento del 30% en los salarios de diputados y senadores por orden de los presidentes del cuerpo, Martín Menem y Victoria Villarruel, podría retrotraerse a través de un proyecto de ley que presentará un legislador de su propio espacio. Se trata de Carlos González D’Alessandro, quien habló de «dar marcha atrás dicho aumento» luego de una charla con el propio Menem. Antes, distintos legisladores habían defendido el aumento.

«Conversamos esta mañana con el presidente de la Honorable Cámara de Diputados @MenemMartin, ambos estamos de acuerdo en que hay que retrotraer el aumento que recibimos Diputados y Senadores. Consensuamos presentar un proyecto para dar marcha atrás dicho aumento. Esperamos que la Cámara de Senadores, el Poder Ejecutivo, y el Poder Judicial se sumen a esta iniciativa.@JMilei @VickyVillarruel», aseguró en un posteo de X el diputado.

La noticia, que se conoció el miércoles, generó ruido por los sueldos que cobran los legisladores en simultáneo con la crisis que atraviesa el grueso de la población. Si se tienen en cuenta los valores de los diputados, con la suba pasaron de cobrar $ 1.567.000 en enero a $ 1.984.000 en febrero.

Más temprano, en una entrevista con María O’Donnell por Urbana Play, Menem había deslizado que «si toda la gente está haciendo un esfuerzo, diputados y senadores no deberían ser ajenos a eso». Antes se había mostrado ambiguo, justificando la suba: «Es la primera vez que el Poder Legislativo actualiza como docentes».

Luego agregó: «Los diputados no cobran ni antigüedad, ni título, ni aguinaldo. Yo me comprometí a sortear mi sueldo. Mi dieta personal la sorteo. Todos los jueces, secretarios oficiales, legislaturas provinciales ganan más que un diputado».

La defensa de los

diputados al aumento

Uno de los primeros diputados que avaló el aumento fue Miguel Ángel Pichetto, de Hacemos Coalición Federal, quien mantuvo un cruce discursivo con Jonatan Viale. “¿Está bien que se aumenten 30% y los jubilados no?”, le preguntó el conductor de TN. “¿Qué querés, que la Argentina sea Uganda?”, retruco el peronista. Viale continuó: “¿Para vos está bien ese sueldo?”. “¿Vos creés que el Congreso es muy malo? El Congreso ha dado muestras de alto respeto por la figura del Presidente. No hubo un grito, una agresión. Lo hemos escuchado incluso hasta los agravios”, respondió Pichetto.

Viale insistió con consultarle si no le parecía exagerado. “Me niego a hablar de este tema. Te mandó el diputado (José Luis) Espert lo que cobra. Son 2.200.000 pesos. Es razonable en términos de una responsabilidad pública institucional. ¿Sabés qué sería bueno en la Argentina y que te preocuparas mucho? Ver cuanto gana un gerente de la AFIP, del Banco Nación, cuánto gana un juez de primera instancia, un camarista”, justificó Pichetto. Además, agregó que su bloque presentó un proyecto para modificar la fórmula jubilatoria y que esté atada a la inflación.

Otro que defendió la medida fue José Luis Espert: «Nos aumentaron la dieta un 30% en el primer bimestre con una inflación del 45%», sostuvo en Radio Continental. «Hay una pérdida real del 10%, está bien. Estamos 10 puntos abajo de la inflación», agregó.

Finalmente, cerró: «El Estado está haciendo un ajuste equivalente a 50 veces el aumento del gasto público que va a significar nuestra dieta. Tampoco es que cobramos 2 millones de dólares por mes».

El diputado Diego Santilli, del PRO, manifestó no estar de acuerdo con el aumento: «En este difícil contexto que están atravesando millones de argentinos, no hay margen para boludeces. Por eso, redacte un proyecto para CONGELAR LOS SUELDOS e INDEXARLOS POR FÓRMULA JUBILATORIA», indicó.