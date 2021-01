Compartir

No puedo creer que otra vez aumentó el precio del combustible, después dicen que con el ex presidente Mauricio Macri estábamos mal. Creo que mal estamos ahora, porque a la pandemia hay que sumarle que no se ven acciones por parte del gobierno nacional para evitar que las grandes empresas aumenten sus precios; los trabajadores no sabemos cómo hacer para llegar a fin de mes.

