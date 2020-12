Autoconvocados y Tribuna Docente reclamaron paritarias y un salario acorde a la canasta básica

Compartir

Ayer por la mañana, el gremio de Docentes Autoconvocados junto a Tribuna Docente (Partido Obrero), se manifestó entre la calle Rivadavia y avenida 25 de Mayo para luego trasladarse hacia Casa de Gobierno donde presentaron un petitorio con diversos reclamos; un salario acorde a la canasta básica, paritarias en Formosa, su desacuerdo con la reforma jubilatoria y laboral como también a la reforma del secundario, pidieron además condiciones de presupuesto y sanidad para las clases presenciales.

En ese marco Fabián Servín, del Partido Obrero expresó que “nosotros venimos advirtiendo esta situación durante todo el año de la pérdida constante del ingreso de los trabajadores asalariados, los trabajadores de la educación no son una excepción, es más, son trabajadores que sufrieron la recarga laboral sumada a la tensión de lo que representa la pandemia, eso no se ve en la recomposición salarial que estamos reclamando, los trabajadores no queremos perder más frente a la inflación por eso estamos reclamando de forma urgente un aumento salarial, que el piso sea el equivalente al costo de la canasta familiar, hoy los ingresos del salario mínimo están a la mitad de ese valor, seguimos en la lucha por la recomposición salarial y estamos reclamando las paritarias porque Formosa no tiene paritarias, han armado una mesa con sindicatos amigos que de última no reclaman nada y no están privados de tener una paritaria libre para que los trabajadores puedan discutir todas las condiciones no solo salariales sino que laborales”, explicó.

Seguidamente la profesora Nilda Patiño, secretaria del Gremio de Docentes Autoconvocados, también se refirió a la jornada de protesta.

“Tenemos un petitorio que es el balance que hicimos en el año y con las cosas que queremos para el 2021 que entendemos deben ser tratadas urgente, el primer pedido central es la paritaria, pedir una mesa donde estemos todos los gremios, donde podamos hablar, decir qué cosas vemos, qué cosas sentimos, qué cosas queremos y qué cosas creemos que se pueden mejorar”, dijo.

“Obviamente en esa paritaria una cuestión que es importante va a ser la cuestión salarial y el blanqueo termina siendo muy importante porque el salario del docente formoseño hoy tiene el 50% en negro y eso perjudica no solo al docente, sino que a la Caja de Previsión Social, a la obra social y obviamente al docente jubilado”, explicó Patiño.

“Con el tema de la reforma del secundario estamos muy preocupados, esto se aprobó entre gallos y medianoche a mitad de año por una resolución ministerial que se está aplicando en forma parcial hoy en la secundaria pero que va a ser obligatoria a partir del 2021, pero nos preocupa por las consecuencias que va a tener esa reforma en los jóvenes, nos preocupa el estatuto que están trabajado en silencio”, manifestó.

Asimismo aseveró que “sabemos que se reunió otra comisión y que están trabajando en silencio, esperemos que no se apruebe el 28 de diciembre como nos hacen habitualmente con alguna extraordinaria escondida, eso también forma parte del petitorio al gobernador, la provisión de insumos desde papel, tiza, elementos de limpieza en las escuelas, la cobertura de los cargos de auxiliar que faltan en las escuelas como porteros, mantenimiento, se notó mucho en este tiempo y también la provisión de recursos tecnológicos, de soportes tecnológicos e internet gratis para alumnos y docentes porque ya está anunciado que la normalidad del próximo año va a ser virtualidad y presencialidad entonces en función de lo que aprendimos este año debería haber provisión de tablets, netbooks, celulares tanto para los docentes como los alumnos, la otra cuestión importante para nosotros es que cesen las intervenciones en los institutos superiores, es una vergüenza que sigamos con interventores que han generado más problemas que las soluciones que supuestamente fueron a llevar”.

Para finalizar, Patiño se refirió al bono de 10 mil pesos, anunciado días atrás por el gobernador Gildo Insfrán. “Es una suma buena para nuestros compañeros pero nosotros insistimos y queremos aumentos en los salarios, el bono va a ser un ratito, para comprar seguramente alguna cosita más para la mesa, pero eso no es lo que necesitamos, el aguinaldo históricamente fue para comprarse ropa toda la familia, comprar un electrodoméstico, ahora creo que va a ser para cubrir una deuda y no va a alcanzar para desendeudarse, celebramos el bono, pero queremos discutir salarios en blanco”, culminó.

