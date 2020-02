Axel Kicillof y Estela de Carlotto se sumaron a la polémica: «Lo correcto es llamarlos presos políticos»

Compartir

El gobernador bonaerense Axel Kicillof y la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se sumaron a la polémica por los «presos políticos» que divide a oficialismo. Ambos coincidieron con la postura del kirchnerismo duro y apuntaron al macrismo y el Poder Judicial por los detenidos en las causas por supuesta corrupción.

«Si hay políticos presos y se usa la Justicia para ponerlos presos, lo correcto es llamarlos presos políticos. Políticos presos con prisiones preventivas, arrepentidos truchos», afirmó Kicillof en una entrevista que concedió al diario Perfil.

El gobernador bonaerense insistió en que hace tiempo que el país se instauró el lawfare y que el kirchnerismo fue víctima de una persecución judicial.

«La persecución judicial es un arma política detestable», afirmó. «Soy víctima de esa persecución. Lo sufrí en carne propia y no soy mártir porque nunca lo dije. Lo que digo es que había jueces que te ponían en la mira y armaban todo. Avanzaban hasta que terminabas en un juicio oral por un delito que nadie sabe ni qué cazzo es», agregó.

Por su parte, Carlotto recordó que Fernández les pidió a los referentes de organismos de derechos humanos que no hablen de «presos políticos», durante una reunión que se realizó el mes pasado en la Casa Rosada.

«Alberto nos pidió que no digamos que su gobierno tiene presos políticos porque los presos políticos ya están en libertad y solo quedan los que están siendo juzgados. Creo que no quiere entrometer su gestión ejecutiva con el poder judicial porque a estas personas se les está realizando un juicio», sostuvo en diálogo con Radio 10.

Sin embargo, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo remarcó que «hay voces más sabias que dicen que sí hay presos políticos». Y mencionó a Amado Boudou y Milagro Sala.

«Milagro está presa porque al gobernador de Jujuy [por Gerardo Morales] se le ocurre tenerla presa», expresó.

El sábado, el exministro Julio De Vido lanzó fuertes críticas contra el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el canciller Felipe Solá, quienes afirmaron que «no hay presos políticos», sino «detenciones arbitrarias».

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, exabogada de Milagro Sala, también cruzó a Cafiero. En diálogo con la radio Futurock, Gómez Alcorta señaló: «en los últimos 5, 6 o 7 años, en toda Latinoamérica hubo y sigue habiendo presos políticos».