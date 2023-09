Ayer, el gobernador Gildo Insfrán entregó viviendas e inauguró un CDI en Buena Vista

Finalizando una semana intensa de inauguraciones, tanto en capital como en el interior provincial, ayer a la mañana, en la localidad de Buena Vista, departamento Pilagás, el gobernador Gildo Insfrán realizó el tradicional corte de cinta del nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI).

De esa manera, concretó la ejecución de 29 espacios para la primera infancia, en toda la provincia; y además, hizo entrega de 20 nuevas viviendas, de las cuales 19 son comunes y una, adaptada.

Al término del acto, se dirigió a Rodeo Tapití, en Laguna Blanca, donde inauguró el edificio educativo 1498 de su gestión, el Jardín de Infantil Nucleados N° 11 “Conejitos Traviesos” de la Escuela Provincial de Educación Primaria de Frontera N° 16.

En el marco del acto central, el presidente de la Comisión de Fomento de Buena Vista, Rubén Pereira, se refirió a la gestión del Gobernador y las múltiples obras inauguradas a lo largo y ancho de la provincia, considerando que “él es el único que puede hacer esto en los tiempos difíciles que estamos viviendo la Argentina”.

De esa manera, expresó su “inmensa alegría”, destacando que “este CDI tiene una capacidad para 70 niños y niñas, que recibirán educación, alimentación y desarrollarán aspectos importantes para la integración y socialización, promoviendo el espacio de cuidado y abordaje integral en la primera infancia”.

En esa línea, enfatizó “el acompañamiento que tendrán las familias con las personas que estarán a cargo del cuidado de los niños y niñas” haciendo hincapié en “la contención, la alimentación saludable, estimulación temprana y promoción de la salud”.

“Esto es una muestra más de un Estado presente que brinda las herramientas necesarias para acompañar a las familias, garantizando los derechos de las infancias y creando espacios de calidad para el desarrollo de los infantes”, remarcó Pereira.

Continuó destacando “la justicia social” como principio de las políticas del Modelo Formoseño, en respuesta a un compromiso asumido con el pueblo; y agregó que “esto es una acto de amor y fe que se logra cuando el Gobierno se pone a trabajar en el bienestar de la comunidad”.

“Esto es fruto de la planificación estratégica de este modelo de provincia, cuyo único objetivo es brindar una mejor calidad de vida a cada formoseño y formoseña”, dijo contundente.

El jefe comunal continuó refiriéndose a las viviendas entregadas a 20 familias, afirmando que “tenemos claro que siempre hay que estar al lado de quien más necesita y nada de esto hubiera sido posible sin la confianza y el acompañamiento del Gobernador”.

“Con estas viviendas estamos reduciendo el déficit habitacional en nuestra comunidad, brindando una casa digna con todas las comodidades, por eso, estamos orgullosos de tener este presente lleno de obras en beneficio del pueblo”, sostuvo.

Por otra parte, destacó las políticas productivas que lleva adelante el Gobierno provincial por medio del Ministerio de Producción y Ambiente y el instituto PAIPPA considerando que se han implementado “herramientas revolucionarias que transformaron la vida de los productores, reivindicando el trabajo rural y la diversificación productiva y generando condiciones para mejorar la calidad de vida del pequeño productor y su familia”.

Pereira celebró, también, que 14 familias emprendedoras de la localidad serán beneficiadas con subsidios otorgados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, gracias a las gestiones del Gobierno de Formosa. Los mismos son destinados a microemprendimientos de diferentes rubros, como peluquería, barbería, repostería, jardinería, horticultura, entre otros.

Asimismo, aseveró que “estas políticas inciden directamente en la económica local y es el producto del trabajo coordinado entre gobierno nacional, provincial y municipal”.

En este punto, indicó que “por eso, tenemos que ser capaces de defender de lo que tenemos” y mencionando las nuevas medidas económicas tomadas por el Gobierno nacional, enfatizó que “esto es porque tenemos un Estado que se preocupa y ocupa del bienestar de todos los argentinos”.

Y advirtió que, esto no va a suceder con gobiernos de otra banderas políticas, mencionando que “Juntos por el Cambio votó en contra de la reforma del Impuesto a las Ganancias, esto quiere decir que ellos no están a favor del pueblo”.

“Vemos con preocupación que estos ideales y valores que no son compartidos por algunos de los candidatos que hablan de este modelo nacional, popular y profundamente humanista, que incluye a todos los argentinos en igualdad de oportunidades y condiciones”, afirmó el presidente de la Comisión de Fomento.

“Así como el 25 de junio

defendimos el Modelo

Formoseño, el 22 de

octubre hagamos lo mismo

con el proyecto nacional”

En el marco de la inauguración del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) y la entrega de viviendas en la localidad de Buena Vista, el gobernador Gildo Insfrán habló a los presentes y los instó a “votar a Unión por la Patria” en las próximas elecciones del 22 de octubre para “defender el modelo nacional”.

Al tomar la palabra, valoró la inauguración de dichas obras y dijo que llevarán a cabo la construcción de un puente de hormigón sobre el riacho El Porteño que “hace mucho tiempo el presidente de la Comisión de Fomento viene gestionando”

“Eso se estaba gestionando por un fondo nacional que no salió, la provincia se va a hacer responsable y construir el puente de hormigón. Porque eso es lo bueno del Modelo Formoseño, que cada uno pueda realizarse en el lugar donde nació, es la forma de amar su lugar”, indicó.

Y también recordó que, en dicha localidad, se está ejecutando la escuela N°399, al mismo tiempo que anunció cinco kilómetros de enripiado hasta Primera Punta, la nueva planta de agua potable de 200 m3/hora y el anillado de 21 hectáreas para el reservorio de agua cruda.

En otro orden, el titular del Poder Ejecutivo sostuvo que “el 25 de junio, el pueblo formoseño defendió este Modelo Formoseño” y pidió que el 22 de octubre, hagan lo propio con el proyecto nacional porque “esta no es una elección cualquiera, todo esto que estamos hablando y estos beneficios, sea cual sea el candidato menos el de Unión por la Patria (UxP), sacan todo”.

“No me voy a cansar de decir y repetir, no nos dejemos engañar”, sentenció.

Luego, Insfrán dio una clase magistral de peronismo y aclaró que “los peronistas no somos de izquierda ni de derecha” sino que “somos la tercera oposición”, al mismo tiempo que esbozó: “Yo sé que ustedes saben esto, pero lo explico porque a veces los medios no transmiten como uno dice las cosas”.