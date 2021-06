Ayer fue otra jornada con una baja cantidad de casos de coronavirus en la provincia

Compartir

Linkedin Print

Ayer, en un nuevo parte de prensa, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” informó que, en las últimas 24 horas 15 comprovincianos fallecieron y 512 fueron diagnosticados con coronavirus en la provincia.

Las personas que perdieron su vida luchando con este virus son diez vecinos de Formosa: José de 92 años, Julio de 88 años, Rafael de 84 años, Beatriz de 81 años, Inocencio de 77 años, Erasmo de 60 años, Miguel de 52 años, Marcos de 50 años, Olga de 49 años y Jorge de 44 años; una vecina de Bartolomé de las Casas: Celina de 64 años; dos vecinos de Villafañe: Claudio de 53 años y Fulgencio de 47 años; un vecino de Clorinda: Raúl de 80 años; y un vecino de Ingeniero Juárez: Miguel de 41 años, por quienes el organismo expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

En cuanto a los 512 nuevos casos, fueron detectados en personas de entre uno y 86 años, en el marco de los 5758 test de vigilancia y búsqueda activa de casos que se realizaron en las últimas 24 horas con un 8,9% de positividad.

Del total, 345 son de Formosa: 115 contactos estrechos, 115 consultas por síntomas, 105 por búsqueda activa, siete consultas por egreso y tres controles por internación; 30 de El Colorado: 24 contactos estrechos y seis consultas por síntomas; 18 a Ibarreta: nueve consultas por síntomas, ocho contactos estrechos y una consulta por egreso; 17 de Clorinda: ocho contactos estrechos, cuatro consultas por síntomas, cuatro por búsqueda activa y una consulta por egreso; 17 de Pirané: 11 contactos estrechos y seis consultas por síntomas; 11 de Villafañe: 10 contactos estrechos y una consulta por síntomas; 10 contactos estrechos de Los Chiriguanos; nueve de Misión Laishí: seis consultas por síntomas y tres contactos estrechos.

También, seis diagnósticos fueron en Estanislao del Campo: tres contactos estrechos y tres consultas por síntomas; cinco búsquedas activas en Tres Lagunas; cinco en Laguna Blanca: cuatro contactos estrechos y una consulta por síntomas; cuatro contactos estrechos en Herradura; cuatro en Laguna Naineck: tres contactos estrechos y uno por búsqueda activa; cuatro en Las Lomitas: tres contactos estrechos y una consulta por síntomas; cuatro en Ingeniero Juárez: dos contactos estrechos y dos por búsqueda activa.

Por último, tres contactos estrechos corresponden a Gran Guardia, otros tres a Riacho He He, tres más a Villa Dos Trece, otros tres a El Espinillo y tres más a Misión Tacaaglé; dos contactos estrechos a Palo Santo y otros dos a Potrero de los Caballos; una búsqueda activa a Subteniente Perín, un contacto estrecho a Siete Palmas, una consulta por síntomas a Lote 8 y un ingreso desde Entre Ríos.

Además, ayer se dio el alta médica a 620 pacientes recuperados que son de Formosa, 432; Laguna Blanca, 26; Clorinda, 14; Siete Palmas, 14; Ibarreta, 13; Pirané, 12; Misión Laishi, El Colorado y Las Lomitas, 11 en cada localidad; Palo Santo, 10; Estanislao del Campo, nueve; Ingeniero Juárez, ocho; Los Chiriguanos, siete; Villafañe, seis; General Güemes, cinco; Villa Dos Trece y Villa Escolar, cuatro en cada una; Gran Guardia y Tres Lagunas, tres en cada una; Laguna Yema, Mojón de Fierro, Riacho He He y Pozo del Tigre, dos en cada una; y Comandante Fontana, El Espinillo, General Belgrano, Herradura, Palmar Largo, Pozo del Mortero, San Hilario, San Martin II y un ingreso desde otra provincia, uno en cada caso.

En ese contexto, al 11 de junio en la provincia de Formosa se diagnosticaron 39.046 casos de coronavirus, de los cuales 31.579 se recuperaron, 6.789 siguen activos, 643 fallecieron, 35 egresaron de la provincia y se llevaron a cabo 627.448 con el 6,22% de positividad acumulada.

Controles

En las últimas 24 horas, la Policía de la provincia de Formosa registró el ingreso al territorio de 747 camiones de carga, 98 vehículos y 226 personas; controló en la vía pública a 40.594 personas y 4.021 vehículos; labró actas de infracción a tres vehículos y 246 personas por incumplimiento de medidas sanitarias y detectó dos violaciones de cuarentena domiciliaria por contacto estrecho.

Compartir

Linkedin Print