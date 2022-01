Ayer reportaron 100.863 contagios y 260 muertes por Covid

Compartir

Linkedin Print

El Ministerio de Salud de la Nación informó que, en las últimas 24 horas, se registraron 260 muertes y 100.863 nuevos contagios de coronavirus. Con estos datos, el total de casos desde el comienzo de la pandemia superó la barrera de los ocho millones y alcanza los 8.041.520. Los fallecimientos, en tanto, suman 119.703.

El 6 agosto de 2021 Argentina alcanzó los 5 millones de contagiados. Luego, entró en una meseta que duró cinco meses y recién el pasado 6 de enero de 2022 llegó a los 6 millones de casos. Pero debido al alto nivel de contagiosidad de la cepa Ómicron, en 19 días, el país acumuló más de 2 millones de contagios. Hasta ahora, el pico fue el viernes 14 de enero, cuando rozó los 140.000 casos positivos.

Ayer se realizaron 158.767 testeos. Como resultado, la tasa de positividad registrada es del 63,52%. Es decir: 6 de cada 10 que se testaron dieron positivo de coronavirus.

Por otro lado, del total de muertes reportadas hoy, 143 son hombres y 115 mujeres. La provincia de Buenos Aires fue las que más decesos notificó, con 86 fallecidos. La siguieron Córdoba con 31 y CABA con 22. Dos personas fallecidas (una residente en la provincia de Buenos Aires y otra residente en la provincia de Mendoza) fueron reportadas sin datos de sexo.

De acuerdo al parte epidemiológico, de momento, en Argentina hay 2.640 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. Son 48 más que ayer. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 48,7% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 47,7%.

De los 100.863 contagios reportados ayer, más de la mitad se concentran en PBA (42.664 casos), Córdoba (10.420), CABA (10.392). Entre las tres jurisdicciones acumularon 63.476 casos, cifra que representa el 62,93% del total.

Para el resto del país, los números fueron los siguientes: Catamarca 976 contagios, Chaco 2.231, Chubut 854, Corrientes 1.834, Entre Ríos 2.246, Formosa 1.814, Jujuy 1.520, La Pampa 784, La Rioja 287, Mendoza 4.019, Misiones 458, Neuquén 1.429, Río Negro 1.391, Salta 1.066, San Juan 3.737, San Luis 900, Santa Cruz 482, Santa Fe 6.384, Santiago del Estero 492, Tierra del Fuego 453 y Tucumán 4.030.

A pesar de este panorama epidemiológico, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, se mostró optimista. “Aún no se sabemos cuando va a bajar la curva de contagios producida por la variante Ómicron, pero para marzo tendremos más tranquilidad”, dijo esta mañana.

Según la titular de la cartera sanitaria, el país está sobrellevando la tercera ola con muchos casos pero, a diferencia de las dos anteriores, con un número inferior de muertes. En ese sentido, destacó el Plan Nacional de Inmunización impulsado por el Gobierno. “Las coberturas de vacunación que tenemos son muy alentadoras: el 90% de los mayores de 3 años empezó el esquema y 78% lo completó”, dijo en declaraciones a FutuRock.

Sobre la 150º sesión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la que participó ayer, la funcionaria consideró que las grandes potencias manifestaron la necesidad de una “distribución equitativa” de las vacunas, aunque recordó que primero se abastecieron con más vacunas que su propia población.

Durante su ponencia en Ginebra, Vizzotti advirtió que hasta que todos los países no accedan a la vacuna, no se va a dar vuelta la página de la pandemia del coronavirus. Con respecto a la distribución de vacunas en Argentina, afirmó que están regulando la llegada de nuevas dosis para jugar con el stock y la fecha de vencimiento para poder tener las vacunas disponibles con suficiente vida útil para distribuir en las provincias.

Compartir

Linkedin Print