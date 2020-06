Bahía Blanca: mató al hombre que abusó de su hija de 5 años y lo liberaron por emoción violenta

Compartir

El día que Matías V. encontró a su esposa llorando desconsoladamente junto a su hija de cinco años su vida cambió para siempre. Un hombre que conocía había abusado sexualmente de la nena. Entonces fue a buscarlo a la casa y lo mató de cinco puñaladas. Estaba preso desde entonces, pero el miércoles la Justicia de Bahía Blanca lo liberó por considerar que había actuado bajo un estado de “emoción violenta”.

Matías V. fue excarcelado en las últimas horas, pero seguirá acusado de “homicidio simple”. Su situación cambió después de casi ocho meses de negarse a declarar. Fue cuando accedió a dar su versión sobre por qué mató a José Dagoberto López.

Según su testimonio, el hombre asesinado era un pariente lejano a quien le había alquilado una casa durante un tiempo. Durante ese período, el abusador aprovechó para “manosear” a la nena que tiempo después, en medio de una crisis de llanto, le contó a su mamá lo que había pasado.

Mientras la madre de la menor lloraba junto con ella, el padre salió de su casa sin decir palabra. Esa misma noche se entregó en una comisaría con el buzo todavía ensangrentado y el cuchillo que había usado para cometer el crimen.

Tras la indagatoria, la defensa pidió su excarcelación al entender que habría sufrido una disminución en su capacidad de reflexión y no pudo contener sus frenos inhibitorios a partir del fuerte impacto emocional que le provocó la noticia sobre el abuso, publicó el portal local La Nueva.

El planteo fue aceptado por la jueza de Garantías 3, Susana Calcinelli, quien además tuvo en cuenta que el imputado no tenía otros antecedentes, se presentó en forma espontánea y que colaboró con la investigación.

“Hizo justicia por su hija y por un montón de nenas más”, sostuvo su esposa en diálogo con Canal Siete de Bahía Blanca, durante una de las tantas movilizaciones que encabezó para pedir la liberación de su marido. López no solamente había abusado de su hija sino que también había sido denunciado por varias víctimas más.

En medio del aislamiento por el coronavirus el hombre volvió esta semana a vivir a su casa con su esposa y sus dos hijas, donde esperará el inicio del juicio.