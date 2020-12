Bajan los contagios y muertes por coronavirus en las provincias

Compartir

La caída generalizada de contagios y muertes por coronavirus en el país se replica en cada provincia en forma sostenida pero las autoridades pidieron a la población que “no se relaje con las medidas preventivas” durante el verano y apelaron a la responsabilidad social para evitar rebrotes en los próximos meses.

En ese sentido, el subsecretario de Atención Integral de la Salud de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, Ezequiel Jouglard, señaló a Télam que la baja generalizada de los casos “seguramente tiene que ver con alguna cuestión climática no solamente del comportamiento viral, que tiene que ver con condiciones de temperatura y humedad que propician el contagio, pero por otro lado y más importante es el tema de las actividades al aire libre”.

“Por eso es importante seguir reforzando todas las medidas tendientes a la no aglomeración de personas que modifiquen estas condiciones de actividad al aire libre y ventilación esperando lo que pueda llegar a hacer la vacunación”, añadió el funcionario municipal. De acuerdo a un relevamiento de las corresponsalías de Télam, Córdoba es una de las provincias que continúa en pleno descenso de casos de Covid-19 y, según el último informe sanitario, la cantidad de nuevos contagios se redujo el 37 % respecto de la semana anterior, ya que en los último 7 días se registraron 4.433 nuevos casos, 2414 menos que en el periodo anterior.

El martes, se conocieron 262 casos nuevos, muy distante del día con más contagios contabilizados, que data del 1 de octubre cuando se notificaron 2.176 positivos en 24 horas. En cuanto a los fallecidos, en noviembre hubo 498 lo que indica que bajó respecto a octubre, que tuvo 906 decesos, lo que significa el 47% de los fallecimientos totales que ascendieron a 2.044.

En Mendoza, el último fin de semana largo marcó 4 días consecutivos con menos de 100 casos informados, situación que se registró por primera vez luego de cuatro meses con 70, 39, 38 y 17 nuevos casos positivos diarios; mientras que desde el lunes hubo solo 2 fallecidos, según el Ministerio de Salud. El pico de contagios diarios se dio el 21 de octubre, cuando confirmaron 973 casos. Luego, comenzó a evidenciarse el amesetamiento.

Por otro lado, desde hace unos días se puede ingresar “sin restricciones” a la provincia que aguarda la autorización nacional la llegada de turismo extranjero. Solo están habilitadas, hasta ahora, reuniones sociales con hasta 15 personas en espacios públicos al aire libre cumpliendo con los protocolos sanitarios.

En Santa Fe, los números muestran una curva descendente desde hace más de un mes, en gran parte influida por la caída de contagios en Rosario. La merma de casos llevó las cifras de la provincia a menos de 1.000 casos diarios desde el viernes, lo que se contrapone con lo que sucedía en noviembre, cuando los casos por jornada estaban cerca de los 2.000.

Esa caída se da en el marco del Distanciamiento Social y un paulatino regreso de diversas actividades, como la celebración de misas y otros encuentros religiosos ya no tienen el límite de 30 personas, incluso en lugares cerrados. El número de muertes pasó de 75 diarias en noviembre a 20 en los primeros ocho días de diciembre, con 21 ayer, según el último reporte disponible.

El secretario de Salud de Rosario, Leonardo Caruana, advirtió que pese a la baja de casos “la relajación no es amiga de la curva de contagios”.

A diferencia de las bajas sostenidas en esas tres provincias, en el caso de Buenos Aires se reportó una disminución en el ritmo de la caída de contagios a raíz del “relajamiento” en las medidas de higiene y distanciamiento social, advirtió el investigador del CONICET Rodrigo Quiroga.

El bioinformático que integra el Consejo Epidemiológico del gobierno bonaerense explicó a radio Provincia que “la velocidad a la que venían dándose las bajas de los contagios se ha frenado bastante estas últimas semanas y eso tiene que ver con el relajamiento de los cuidados”, aunque destacó que “ahora, la estacionalidad nos ayuda. Eso, más la cantidad de infectados que tenemos, los cuidados y restricciones nos alcanza para que los casos sigan bajando”.

Los casos registrados en toda la provincia ascendieron a 630.006 tras confirmarse 836 nuevos contagios en las últimas 24 horas, informó hoy el Ministerio de Salud provincial. Y, precisó que se registraron 3.591 casos por cada 100.000 habitantes, en tanto que 548.963 personas ya se recuperaron y recibieron el alta.

En la provincia fallecieron 21.084 personas desde que empezó la pandemia y del total de casos, el 74,4 % fueron contagios comunitarios, 13,9 % por contacto estrecho con casos confirmados; el 6,1 % está en investigación la causa; 4,8 % son trabajadores de salud y 0,8 % casos son importados, indicó el informe.

En Bahía Blanca, el subsecretario de Atención Integral de la Salud Municipal, Ezequiel Jouglard, dijo a Télam que desde “hace cinco o seis semanas” observan “una disminución sostenida de casos” que en la ciudad fue “en las últimas dos semanas mucho más notorio, con un promedio por debajo de 50 casos cuando en noviembre estábamos cerca de los 100”.

San Juan muestra desde hace un mes una baja de contagios por Covid-19 con respecto a meses anteriores, donde los casos por día se contaban en miles y el promedio se ubicó desde noviembre en 150 positivos diarios.

Según autoridades de Salud Pública provincial, San Juan sumaba hasta ayer 12.500 confirmados de Covid-19, de los cuales casi 9.000 se recuperaron, pero todos los días se suman entre 5 y 7 personas fallecidas, lo que eleva la cantidad de muertos a 280.

Con circulación viral comunitaria, la provincia flexibilizó los ingresos y desde la semana pasada, no se exige un PCR negativo para ingresar en los controles fronterizos y en varios centros de salud se hacen hisopados a quienes tienen síntomas.

En La Pampa, tras varios brotes de contagios en las localidades de Catriló, Intendente Alvear y Santa Rosa, los niveles de contagio se mantienen bajos por lo que sigue en Fase 5 de distanciamiento, con 98 % de actividades habilitadas, como el turismo interno e ingresos a la provincia sin cuarentena.

Recientemente se reportó un brote en la colonia Menonita de Guatraché y el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, confirmó a Télam “está controlado” tras la intervención de un equipo de salud de la provincia y la habilitación de un hospital de campaña para testeos y derivaciones.

En San Luis, la referente del Plan Nacional Covid- 19, Graciela Sarmiento, e integrante del Comité de Crisis local, dijo hoy a Télam, que los casos “bajaron mucho y la situación epidemiológica mejoró sensiblemente” y pidió sostener la estrategia de “testeos masivos voluntarios y aislamientos, que permitió controlar el brote y ubicar a la provincia por debajo de la media nacional, con respecto a la tasa de incidencia”.

La funcionaria aclaró que San Luis “al 31 de octubre la tasa de testeos fue de 110 casos cada millón de habitantes, en tres meses; frente a los 66 mil casos sobre un millón que se testeaban en el país, en 9 meses” y aseguró que fue “esto lo que permitió controlar el brote”.

Indicó que “el índice de mortalidad en San Luis, es de 51 pacientes sobre 100 mil”, lo que la ubica en el “15° puesto”, en el ranking de contagios y solicitó que la población “no se relaje con las medidas preventivas” ya que el verano involucra mayores grados de circulación de personas y por ende crece la posibilidad de aumentar los contagios.

En el extremo sur del país, Tierra del Fuego mantiene un promedio alto de contagios en relación a su población aunque registra una curva descendente en Río Grande, la ciudad que estuvo más comprometida durante la pandemia.

La ministra de Salud, Judit Di Giglio, precisó que en el distrito riograndense se pasó de “un pico de 1370 casos en una semana, a menos de 400”.

“No tomamos los partes diarios sino los datos por semana, que son los que marcan la evolución de la curva. Y allí se evidencia una merma de contagios. Esto se refleja en la situación hospitalaria, no tanto en terapia intensiva pero sí en el área de clínica médica”, señaló la ministra a medios fueguinos.

Desde el inicio de la pandemia, la provincia registraba 255 muertos, con 17.114 casos positivos, sobre una población de unos 180 mil habitantes.

En Santiago del Estero, según el Comité de Emergencia, la ocupación de camas Covid19 bajó al 38 % y de leves y moderados a 46 % y “los índices de contagio vienen bajando por la contención que se está haciendo del virus”, dijo a Télam la ministra de Salud de la provincia, Natividad Nassif.

“Cada brote que fue apareciendo, fuimos quebrando la cadena de contagios y la población va teniendo una sensibilidad especial frente al riesgo por lo que trata de minimizarlo consigo misma y con los demás”, puntualizó.

Esto se suma a “todo el proceso de detección que estamos haciendo en ámbitos territoriales a través de las Unidades Primarias de Atención y de nuestros hospitales y postas sanitarias en el interior”, añadió.

Ante la situación epidemiológica, el COE flexibilizó algunas actividades, ya que desde el sábado la circulación de las personas se extendió hasta las 2 de la madrugada, se permitió reuniones familiares hasta 12 personas, el turf, vóley, básquet, futbol 5, hockey y rugby y se autorizaron números artísticos en bares y restaurantes, cine, teatro, y el turismo interno y nacional.

En Tucumán, con 64.742 casos desde que estalló la pandemia ya recibieron el alta 60.322 personas, mientras que la capital provincial (45 casos) y Tafí Viejo (37) siguen siendo las ciudades más afectadas, aunque con cifras mucho más bajas que las registradas dos meses atrás.

En Jujuy, desde el último domingo 29 rige en todas las localidades el DISPO, en atención a que hoy solo se registra transmisión viral del Covid-19 por conglomerados reducidos, según las autoridades provinciales. En la última semana se confirmaron un promedio de 3,5 casos por día y casi no hubo muertes, aunque los números totales superan los 18.300 contagios desde el inicio de la pandemia y son más de 840 los fallecidos.

Corrientes registró en las últimas 24 horas 104 nuevos contagios por Covid-19 y cuenta actualmente con 1.040 casos activos, de los cuales 132 permanecen internados en el hospital de campaña. En lo que va de la pandemia la provincia sumó 10.801 contagios, en tanto que el registro oficial indica que murieron 194 personas que cursaban la enfermedad.

En Entre Ríos, las ciudades de Concordia, Paraná y Gualeguaychú continúan como zonas de transmisión comunitaria sostenida; mientras que Concepción del Uruguay y Chajarí figuran como zonas con casos confirmados de posible transmisión comunitaria.

Chubut superó los 29.100 casos de Covid-19 con 423 fallecidos desde que se declaró la pandemia y llega a un amesetamiento de la curva de contagios, de acuerdo a la evolución que reflejan los 276 reportes diarios que se emitieron hasta el momento con cifras de la situación epidemiológica.

El ministro de Salud provincial, Fabián Puratich, aclaró que “cada comunidad tiene su propia evolución porque en algunas están disminuyendo los casos, en otras se mantienen y en otras estamos con alta ocupación de camas de terapia intensiva”.

La ciudad que menos sintió el impacto de la pandemia fue la cordillerana Esquel, donde “existe una consciencia mucho más fuerte de lo que es un brote porque ellos sufrieron el hantavirus y saben lo que significa el cuidado personal”, señaló el ministro Puratich.

En Neuquén, según el Comité de Emergencia Provincial, los contagios desde que se inició la pandemia fueron 35.738, con 763 fallecidos, 1.800 casos activos y 33.175 que ya se recuperaron, mientras que la ocupación de unidades de terapia intensiva (UTI) es del 67%.

Actualmente todo el territorio neuquino se encuentra en Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio con un tiempo de duplicación de los casos de 125,9 días.

En Salta, hubo 21.212 casos de coronavirus, de los cuales 18.786, o sea un 89%, se recuperaron, mientras que 83 pacientes seguían hoy internados en terapia intensiva, según los reportes diarios del Gobierno salteño.

Desde el inicio de la pandemia fallecieron 997 personas con coronavirus y desde el 5 de diciembre no se registraron nuevas muertes. A partir de noviembre, la cantidad de casos comenzó lentamente a descender, mientras que en los últimos cuatro días no se registraron decesos por coronavirus, y ayer fueron solo seis los casos de la enfermedad, en toda la provincia, el menor número desde los primeros días de agosto.

En Río Negro, la gobernadora Arabela Carreras resaltó que observaban “una fuerte caída en la cantidad de casos en la provincia, llevamos casi siete semanas consecutivas en descensos de casos” y acotó que “además llevamos varios días sin que se registren fallecimientos”.

Con 2.113 infectados actualmente y 29.608 personas ya recuperadas desde que inició la pandemia, todos los departamentos, a excepción de Bariloche y Dina Huapi, se encuentran en la fase de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio hasta el 20 de diciembre.

El último parte sanitario indicó que en las últimas 24 horas unas 145 personas se contagiaron mientras que otras 251 fueron dadas de alta, por lo que bajó en más de 100 casos el índice de activos.

