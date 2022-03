Bajo un clima hostil, el PSG goleó al Bordeaux luego de la dolorosa eliminación de la Champions

Compartir

El París Saint Germain le ganó 3-0 al Bordeaux por la Ligue 1 en el Estadio Parque de los Príncipes, bajo una ola de silbidos del público local. Los tantos fueron convertidos por Kylian Mbappé, Neymar y Leandro Paredes. Lionel Messi tuvo una buena labor. Con este triunfo el PSG le sacó 15 puntos al Niza, el segundo en el campeonato.

Desde el primer minuto el Bordeaux, que es el último de la tabla, sorprendió con dos llegadas, una con un tiro desde afuera del área desviado por Keylor Navas y luego con un cabezazo que pasó muy cerca tras un tiro de esquina.

Luego el encuentro no tuvo emociones hasta que a los 24 minutos hubo una buena combinación que terminó en gol: Lionel Messi tocó para Georginio Wijnaldum quien asistió a Kylian Mbappé que puso en ventaja al PSG con un remate cruzado. El delantero galo hizo su clásico festejo con lo brazos cruzados, pero con bronca ante la hostil reacción de su público.

El PSG sin apabullar mantuvo su ventaja y el Bordeaux buscó llegar por las bandas (en especial por el sector izquierdo), pero no tuvo profundidad y sus intentos quedaron en centros cortos o en ocasiones sin poder enviar la pelota al área rival. Con la mínima diferencia se fueron al descanso.

En el amanecer del complemento (7 minutos) Messi recibió de Leandro Paredes, dejó un hombre en el camino y habilitó a Achraf Hakimi, que mandó el centro y Neymar amplió la ventada para el PSG, cuyo tanto no festejó la hinchada local.

El conjunto se parisino ganó en confianza más allá del ambiente difícil de la mayoría de sus aficionados y fue por el tercero. A los 21 minutos un centro rasante quedó pasado, Messi apareció por la izquierda, toco al medio, Mbappé le pegó y tras un rebote en un defensor, capturó Paredes, que enganchó, desparramó a dos rivales y de zurda la clavó en el ángulo para anotar el tercero.

El PSG, más tranquilo por la seguridad en el resultado, buscó marcar el cuarto con un Messi más activo y que en un par de ocasiones buscó asistir a Neymar. Esas chances no prosperaron, pero el semblante del equipo local fue muy distinto al de la primera mitad.

Aunque el Bordeaux no se rindió y en un intento por el descuento, a los 79 minutos Sékou Mara fue derribado en el área por Marquinhos y Presnel Kimpembe, pero el árbitro no sancionó el penal.

A los 86 minutos, Messi casi convierte el suyo y fue luego de un tiro en el palo izquierdo. El rosarino mejoró su rendimiento en el segundo tiempo, tirado más como enganche y redondeó una buena labor en el partido.

El cotejo terminó 3-0, aunque fue un triunfo que no festejó la afición local. La temporada entró en un ocaso que durante las próximas semanas podría retumbar en los cimientos del club parisino. Mientras los rumores de una limpieza de jugadores y un posible cambio de entrenador ya se posicionaron sobre el cielo francés, el equipo convive con las repercusiones de la reciente eliminación de Champions League. El encaminado título a la Ligue 1, es poco para un plantel plagado de estrellas.

