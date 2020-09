Balonga: “Las obras no tienen que ser ya discutidas, son necesarias”

Compartir

Al poner en valor el Plan Hídrico Provincial, el ingeniero Jorge Balonga, coordinador ejecutivo de los CEDEVA, subrayó que las numerosas obras concretadas desde el Modelo Formoseño permitieron asegurar el vital líquido en la actual situación de sequía.

“Es una planificación de muchísimos años”, destacó el funcionario.

Enfatizó que “hay que pensar que Formosa tiene que administrar el agua superficial que nos cae o nos viene de otros lados. No tenemos agua en profundidad, entonces hubo que planificar toda una serie de obras de regulación para aprovechar que queden en el territorio y no salgan rápidamente al río Paraguay y se vayan”.

“Todas estas obras que se han hecho sobre la ruta 28, el proyecto hídrico Yema-Lomitas, han permitido que un montón de gente, muchos pueblos del interior formoseño, tuvieran agua potable regular y continuamente y que además hubiera para la ganadería, cuando antes en la época de sequía se perdía todo”, significó.

Hizo notar que “ahora queda mucha agua en el territorio, de manera que en este momento de seca el problema no es el líquido, ya que las vacas tienen agua para beber, con lo cual en esa planificación general con ríos tan complicados como el Pilcomayo y el Bermejo se van haciendo obras para regular y morigerar los destrozos que provocan también estas aguas”.

En este punto, el ingeniero Balonga recordó que “hace un año tuvimos un trabajo muy intenso para apoyar a toda la gente que salió afectada por la crecida del río Pilcomayo”, marcando que “las obras no tienen que ser ya discutidas, son necesarias para que el agua quede dentro del territorio y administrar el exceso que a veces nos viene”.

Bañado La Estrella

A su vez, al hacer referencia al fenómeno natural de mortandad de peces que por la sequía se adelantó en el Bañado La Estrella, el coordinador de los CEDEVA cuestionó que los medios difundieron “una foto instantánea con una intencionalidad política”, cuando “hay que ver la integridad del resultado de esas obras, lo cual es que la población está mucho mejor y tiene agua disponible para beber y los animales también”.

“Es lo mismo ver un choque y echarle la culpa a la autopista; es una foto que se la puede utilizar con intencionalidad política”, reprochó, comentando que “en el oeste, y lo digo yo con la experiencia de haber estado muchísimos años en Yema, cuando la gente empezó a tener agua en la casa se les caían las lágrimas. Tener el vital elemento en su casa no tiene valor y eso se debe a todas las obras que se han hecho”.

Finalmente, categórico, Balonga aseveró que “nadie en su sano juicio puede estar en desacuerdo con todas las obras de regulación que se hicieron”.