Balotaje 2023: advirtieron a La Libertad Avanza por no entregar suficiente cantidad de boletas

La Justicia Electoral Nacional por la provincia de Buenos Aires avisó que los apoderados del frente libertario no entregaron la cantidad suficiente de boletas de cara a la segunda vuelta electoral. Mientras que aclararon que Unión por la Patria “no se advierten hasta la fecha, inconvenientes similares”

Este domingo, mediante un informe, la Justicia Electoral Nacional por la provincia de Buenos Aires advirtió a La Libertad Avanza que no entregaron la cantidad suficiente de boletas de cara al Balotaje 2023 que el candidato presidencial de ese espacio, Javier Milei, disputará el próximo domingo con Sergio Massa, de Unión por la Patria.

Desde la Justicia Electoral aclararon que “cada agrupación debe entregarle para su distribución través del Correo Argentino un fajo de hasta 350 boletas por cada una de las 38.074 mesas a habilitarse y dos fajos de igual cantidad de boletas para el sistema de ‘contingencia’ por cada establecimiento en el que fueran a funcionar hasta ocho mesas de votación y cuatro fajos para el caso de los establecimientos en los que habrán de funcionar nueve o más mesas de votación”.

Asimismo, se consideró que “en las entregas efectuadas hasta la fecha, la agrupación ‘La Libertad Avanza’, ha presentado sus fajos con una cantidad sustancialmente menor de boletas, que, en algunos casos, no alcanza a un cuarto de la cantidad máxima sugerida, notándose también en muchos casos que la cantidad de fajos tampoco alcanza a cubrir todas las mesas de los municipios que se están procesando para su entrega al Correo. Lo que obligó a sacar fajos de las bolsas de contingencia, o inclusive restarlos de otros municipios de procesamiento posterior, para poder completar las mesas”.

“De igual modo, se ha notado el incumplimiento de lo requerido en el Acta 31 en cuanto al modo de presentación de los fajos, puesto que la agrupación los ha presentado en cajas cerradas de cartón o en bolsas plásticas negras, que dificultan y demoran su control y verificación”, se expresó.

El planteo se formuló a través del Acta 33, que lleva las firmas del presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Roberto Agustín Lemos Arias; el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Gabriel Torres, y el juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, consigna Télam.

Y los Jueces aclararon: “Es importante traer a colación sobre este punto, que a fin de que las agrupaciones cumplan con la obligación aludida -provisión de boletas a las mesas de votación- el Estado Nacional destina y les transfiere fondos de asignación específica para dicha impresión de boletas, habiéndose asignado en esta oportunidad, por Disposición n° 16/2023 de la Dirección Nacional Electoral, una suma de $ 258.379.302,50 para cada una de las alianzas participantes”.

Por su parte, en cuanto a Unión por la Patria, que presentará a su fórmula presidencial integrada por Sergio Massa y Agustín Rossi, “no se advierten hasta la fecha, inconvenientes similares”, aclararon desde la Junta Electoral.

“Dicho esto, es también deber de esta Junta advertir que una entrega de boletas tan deficiente como la que se observa hasta aquí por parte de ‘La Libertad Avanza’, no se adecua a las previsiones estimadas por este Tribunal, para el mejor desarrollo de la jornada comicial”, explicaron en el comunicado.

Y agregaron: “No existe forma de que la Junta Electoral remita boletas a cada mesa de votación, ni para el sistema de contingencia, si estas no le son entregadas por las propias agrupaciones políticas participantes de la elección, en la cantidad, tiempo y forma oportunamente fijada para permitir su adecuada distribución”.

¿Cuándo es el balotaje de las elecciones 2023?

El 22 de octubre se llevaron adelante las elecciones generales 2023 en Argentina. En esa ocasión, se votaron las categorías de presidente y vicepresidente de la Nación, 130 diputados y 24 senadores nacionales y 43 parlamentarios del Parlasur.

Debido al resultado en la votación a presidente, deberá haber una segunda vuelta electoral. El balotaje será el 19 de noviembre, y tiene carácter obligatorio, por lo tanto, todas las personas que figuren en el padrón electoral y tengan entre 18 y 70 años deberán volver a las urnas.

El Código Nacional Electoral establece que en nuestro país son electores para cargos electivos nacionales todos aquellos argentinos nativos o por opción desde los 16 años y desde los 18 años para los argentinos naturalizados.

Para poder emitir el voto, es necesario figurar en el padrón electoral del balotaje 2023 y presentarse el día de los comicios al lugar de votación con un documento habilitado para poder votar.