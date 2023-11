Balotaje: Uber ofrece hasta 25 porciento off para ir a votar este domingo

Con el código BALOTAJE, usuarios y usuarias que lo utilicen en todo el país tendrán un beneficio promocional de hasta un 25% off en un viaje con UberX desde o hacia centros de votación, entre las 7 y las 19 hs este domingo 19 de noviembre.

Uber pone nuevamente su tecnología al servicio de los argentinos con un beneficio promocional de hasta 25% off para quienes necesiten movilizarse hacia o desde los centros de votación durante la última instancia de las elecciones presidenciales que ocurrirán este domingo. Alcanza a todas las ciudades del país donde está disponible la aplicación, con un tope de hasta $2.000.

“Uber continúa reafirmando su compromiso con la Argentina y brinda promociones especiales en fechas clave como las elecciones para que los usuarios puedan acercarse a los centros de votación en más de 30 ciudades donde ya está disponible la plataforma”, explicó Eli Frías, Responsable de Operaciones para Argentina, Uruguay y Paraguay.

Para activar este beneficio que tiene un tope de hasta $2.000 en un viaje, los usuarios deberán ingresar el código BALOTAJE en la sección Promociones de la app antes de solicitar el viaje y elegir UberX como opción. El beneficio promocional es de hasta 25% off sobre el precio sugerido del valor del viaje, desde o hacia cualquier centro de votación.

La promoción estará activa en más de 30 ciudades donde la plataforma está disponible en la Argentina, incluyendo las ciudades más nuevas, como Formosa, Concordia, Río Cuarto, Necochea, Costa Atlántica, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Puerto Iguazú, Bariloche, Ushuaia y Río Grande. Además, este beneficio promocional no afectará las ganancias de los socios conductores que podrán realizar sus viajes en un día de alta demanda.

Cómo activar un código

promocional en la app

de Uber:

Ingresá a la app de Uber.

Seleccioná la opción Billetera en Cuenta.

En la sección Promociones, agregar Código Promo

Ingresá el código BALOTAJE y luego Agregar.

¡Listo! Ya podés pedir un viaje con el beneficio en la app de Uber.

Viajes más seguros

Todos los viajes realizados con Uber cuentan con cobertura de Seguros SURA por Accidentes Personales y Responsabilidad Civil, que se activa automáticamente desde el momento en que el/la socio/a conductor/a acepta un viaje hasta que el último de los usuarios/as baja del vehículo.

Además, la plataforma de Uber cuenta con funciones para que usuarios/as y socios/as conductores/as viajen cada vez más seguros: Centro de Seguridad, compartir el viaje en tiempo real, grabación de audio durante los viajes, verificación PIN que permite a los usuarios/as asegurarse que están en el vehículo correcto; RideCheck, que detecta anomalías en el viaje como paradas inesperadas, botón 911 en caso de emergencia, Soporte 24/7 para asistencia, entre otras.