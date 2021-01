Barby Franco explicó por qué se desgastó el noviazgo con Fernando Burlando

Compartir

La modelo brindó detalles de su separación con el abogado y aseguró que tienen una buena relación.

La pandemia provocó la separación de muchas parejas, algunas ya estaban en crisis y otras no soportaron la convivencia 24×7 o la pérdida de la intimidad. Como consecuencia, algunos famosos optaron por volver a la soltería. Este fue el caso de Barby Franco y Fernando Burlando, quienes se distanciaron tras compartir una década juntos. Ellos tuvieron varias idas y vueltas, incluso anunciaron su casamiento tantas veces como lo suspendieron luego. Incompatibilidad en sus agendas, proyectos laborales de cada uno y hasta la crisis económica del país fueron algunos de los motivos por los cuales pospusieron su boda.

Ahora parece que la crisis es muchísimo más fuerte y ya no comparten la misma casa, aunque todavía mantienen un diálogo cordial. En el programa Los Ángeles de la Mañana, la panelista dio detalles del desgaste de la relación con el abogado: “Al principio de la cuarentena la pasamos bomba porque fuimos al campo, donde había caballos, huerta y demás. Después, cuando volvimos a Capital, obvio que nos afectó. Estar 24×7 con él que tiene una personalidad bastante efusiva mientras que yo soy bastante más tranquila…”.

¿Cómo intentaron solucionar los choques en la convivencia? “En noviembre intentamos vivir alejados. Yo estaba en el segundo piso y él en el primero. Pero no funcionaba”, admitió la modelo. Luego de reflexionar sobre lo que estaba pasando con su pareja y lo mal que la estaba pasando, se dio cuenta de que la convivencia era demasiado y decidió que lo mejor era que se tomaran un tiempo y vivir en casas separadas.

“Llegó un momento en que le dije: ‘Todo bien pero basta, señor’. Había cosas de la convivencia que eran demasiado, al estar todo el tiempo encerrados juntos. Necesitaba encontrarme conmigo misma. Para mí (la crisis) fue por la pandemia, nos afectó. Yo estoy en mi casa, y él no sé dónde estará ahora”, explicó Barby.

Además, les aclaró a “las angelitas” que en este momento está viviendo en la casa de Barrio Parque que solía compartir con Fernando durante estos diez años. Luego, afirmó que no tiene en sus planes mudarse a otro lugar a pesar de la ruptura. “Hasta ahora (Burlando) no vino. ¿Ustedes se piensan que yo me voy a ir de Barrio Parque? ¡Ni loca! ¡No hay chance!”.

Durante la charla, Laurita Fernández (quien está conduciendo en reemplazo de Ángel de Brito) le preguntó si estar todo el día juntos había afectado a la intimidad de la pareja. “Un poquito (afectó) para mal. Él es muy demandante, pero a mí en esa situación de estar 24×7 no me daban ganas”, respondió la panelista, con total sinceridad.

Por último, Barby señaló que todavía hay amor y dejó abierta a la posibilidad de una posible reconciliación con Fernando: “Hablamos, tenemos la mejor. De hecho, también me pregunta por los tres perros, no tenemos hijos pero me pregunta por ellos. Hablamos, pero cada uno está teniendo su espacio, su respiro. Hoy por hoy estamos separados, pero con buena relación”.

