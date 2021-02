Barili se emocionó con un saludo de sus hijos: “Le dí elementos para que puedan volar”

Compartir

Sin dudas, Rodolfo Barili es uno de los galanes de la televisión: con su estilo formal y engolado, hace años que está al frente de Telefé Noticias junto a Cristina Pérez. Incluso, un año atrás, circuló fuertemente la versión de que los conductores del noticiero estaban juntos, motivada por los coqueteos y el ida y vuelta intenso entre ellos, que trascendía la pantalla. Los seguidores llegaron a denominar a la pareja como “Rostina”. Pero no: el corazón de Barili ya estaba bastante ocupado.

Por un lado, por sus hijos Dante y Benicio. “¡Hola, pa! Grabamos este video juntos porque nos da algo de vergüenza, pero así lo estamos llevando bien: estábamos pensando que el año pasado fue bastante malo en todos los sentidos, en todo el mundo. Pero para nosotros fue bueno porque pudimos estar muchísimo tiempo con vos, compartimos mucho con vos: pudimos ver muchas series, películas y charlar mucho, aprendimos a convivir juntos en Buenos Aires… Y fue muy divertido todos los días. ¡Te amamos, pa!”, saludaron los hermanos a su padre a través de un mensaje grabado especialmente para Vino Para Vos (KZO), el ciclo conducido por Tomás Dente y en el que Barili estuvo como invitado.

Sin poder ocultar las lágrimas, Rodolfo contestó lleno de orgullo: “Cuando el ‘te amamos’ sale de ellos es…”, dijo y no pudo terminar la frase por la emoción. Pero pudo continuar: “Son hijos, pero son personas. Vuelan. Aprendí que en la vida hay que darles los elementos para que ellos puedan volar, puedan ser libres, puedan ser felices. Y que lo que abracen, lo abracen con pasión. Que dejen la vida en cada jugada. La pasión es, como digo yo, la sal para las papas fritas. Son papas fritas, pero tienen otro sabor”.

Respecto a la importancia de la paternidad, Barili dijo: “A veces siento que solo vine acá por ellos. Yo nunca le tuve miedo a la muerte y siempre decía: ‘Si me agarra ahora, qué macana, porque me quedan unos cuántos proyectos que hacer’. Siempre tuve esa sensación. Y cuando nacieron ellos fue: ‘Uh, me tengo que quedar acá, tengo que cuidarme, tengo que ir al gimnasio, tengo que dejar de fumar, porque tengo que acompañarlos… al costado, pero yo estoy acá. Quiero tratar de acompañarlos en este mundo frágil y estar ahí”.

Otra de las personas importantes en la vida de Barili es su madre Antonia, quien también le dejó un mensaje. Sintético, pero sentido: “Sentí mi abrazo. Aunque esté lejos, sentilo. Ahí va. ¡Te quiero, hijo!”, expresó la mujer.

Más emociones en el rostro y en el sentir de Barili, que recordó una pregunta que le hizo a Antonia cuando él era chico: “’¿Cuál es el camino correcto, ma?’. Es una decisión de esas que se puede tomar por derecha o por izquierda, porque ninguna de las dos era mala. Y ella me dijo: ‘Mirá, el camino correcto, por lo general, es el más difícil de tomar’. Es una frase sencilla, pero que me ha guiado a lo largo de mi vida. Yo soy un cuarto de persona de lo que es ella. Un día volví a casa y le dije: ’Escuchame, todo eso que me dijiste… en todo tenías razón. Te lo voy a decir solo una vez: gracias. No hablemos mal de esto’. El amor entre padres e hijos es asimétrico. Hasta que das vuelta y decís: ‘Guau, qué suerte, qué fortuna tuve de tenerla a ella’. Yo no sería nada sin ella. Posta, eh. No hubiera cruzado la calle sin ella”.

Por último, le dedicó unas palabras a la relación que lleva adelante con la abogada Lara Piro, con quien forman una familia ensamblada: “Yo no sabía que podía amar de la manera que amo a Lara. Y como siempre digo: una parte es mía y otra parte es la que genera ella. Pero encontrarte a los cuarenta y pico con alguien que te lo cambio todo, yo lo llamo ‘el amor de la adultez’”.

“Con mis amigos lo hablo mucho: ‘Ojalá no se separen nunca, pero si les pasa, tranquilos: existe el milagro de encontrar el amor a esa edad, en donde todos venimos chocando’”, dijo a modo de consejo. Y fue el pie para un último video: el saludo de Lara. “Te amo inconmensurablemente. Sos el amor de mi vida, un gran compañero, un gran contenedor. Sos el mejor amante y te admiro profundamente por el profesional que sos: incorrumptibles, honesto, no sabés de grietas y siempre sos la voz de los más débiles. Eso me enorgullece enormemente. Gracias por devolverme el sueño de una familia”, le dijo a su pareja.

Además de revelar las ventajas que ve en una familia ensamblada (”Es una fiesta”, definió), Barili reveló que le propuso matrimonio: “Esperemos que nos deje la pandemia. Yo nunca me casé en mi vida. Ella quería un anillo y me puse el anillo por ella. Es un gesto de amor y está todo bien. Ojalá este año podamos casarnos”.

