Barrio Lote 111: un hombre herido con machete se encuentra detenido

Efectivos de la Subcomisaria Lote 111 tras tomar conocimiento sobre un hombre que se encontraba con varias heridas en diferentes partes de su cuerpo, se apersonó al lugar para realizar la investigación del hecho.

Una vez en el sector, observaron al hombre, quien de averiguaciones practicadas en el lugar, pudieron establecer que el mismo fue agredido por otros dos hombres con un machete.

Ante las heridas que presentaba, se solicitó la presencia del Sipec, quien lo traslado hasta el Hospital central, en compañía de un personal policial debido a que el mismo se encontraba involucrado en una causa judicial vigente.

El hecho tuvo lugar este domingo en horas de la noche en el sector de la plaza del barrio lote 111, cuando vecinos del barrio informaron que se encontraba un hombre herido frente la manzana 32 del citado barrio.

De acuerdo a lo que se pudo saber, el sujeto se encontrarse bajo los efectos del alcohol o alguna otra sustancia fue al domicilio de la ex pareja y comenzó a lanzar escombros ocasionando lesiones a su ex suegra, por lo que, aparentemente, familiares de la misma reaccionaron de la peor manera, hiriendo al mismo mediante la utilización de un arma blanca.

Una vez asistido, personal policial procedió a trasladarlo hasta la Unidad Penitenciaria, debido al que mismo días atrás había sido notificado de la prohibición de acercamiento hacia su ex pareja, incumpliendo con dicha notificación, cayendo en una desobediencia judicial.

