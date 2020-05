Barrios de Pie: Formosa y localidades del interior realizaron ollas populares para pedir más alimentos

Compartir

El movimiento social Barrios de Pie llevó adelante ayer una jornada de ollas populares en todo el país para acercarle a los sectores más vulnerables un plato de comida. Formosa no estuvo exenta a la medida y en capital como en varias localidades del interior se realizó la entrega de alimentos para visibilizar la gran necesidad por la que atraviesan sobre todo los sectores más vulnerables ante la pandemia de coronavirus.

En ese marco la referente de Barrios de Pie en Formosa, Beatriz Galeano se refirió al reclamo que realizan.

«Acá en Formosa tenemos distribuidas las ollas populares en Clorinda, Palo Santo, Palma Sola y acá en capital en barrios populosos como El Porvenir que es un barrio amplio y ahí tenemos 3 puntos de lugares de encuentro de ollas y en el barrio Villa Hermosa también, este reclamo tiene que ver ante la dilatación en la entrega de alimentos a las organizaciones en este caso a nosotros y a su vez en la disminución en la entrega de alimentos, en esta última partida la cantidad de leche que ha llegado es tan poca, aceite lo mismo y no ha venido harina que son alimentos esenciales para garantizar por lo menos un mate cocido a los niños, eso implica la necesidad de replantearse esto seriamente y lo estamos visibilizando porque no es una cuestión de marketing, hay una necesidad concreta de satisfacer la olla a vecinos y vecinas y más a un sector muy vulnerable con una necesidad preexistente a la pandemia que solo hizo agudizar el nivel de vulnerabilidad que ya venían arrastrando. En esta situación plantearle a un vecino que vive de la changa, que no salga porque hay una restricción que es acertada es complicado y por lo menos desde el estado se deben garantizar los alimentos necesarios y que se asegure estar con cierto nivel de protección y potencialidad su cuerpo para enfrentar cualquier situación de enfermedad», explicó.

«Al disminuir la leche estamos disminuyendo la cantidad de leche que puede llegar al niño, si no ponen yerba no se puede hacer un mate cocido, si no ponen harina no se hace pan ni torta frita entonces me parece que implica la necesidad urgente de que el estado de manera inmediata empiece a replantearse esta cuestión y más allá de problemas que interfieran, poner sobre la mesa las prioridades de nuestro pueblo y hoy eso es acercar los alimentos necesarios para garantizar a un sector de la población que viene con un alto nivel de desempleo y al que hoy le pedimos que no salga», señaló.

Asimismo dijo que cada vez hay más familias que asisten a los merenderos ante la pandemia, «nosotros comprobamos esto por la demanda, si antes iban a nuestros merenderos unos 25 o 30 niños, hoy están yendo unos 70 u 80 por lo tanto nosotros no alcanzamos a dar a todos, se termina la olla y el vecino se tiene que ir con su recipiente vacío, se ha triplicado la cantidad de personas que vienen y que también piden mercadería, eso es cotidiano, todo el tiempo nos preguntan si tenemos algo y antes no era así, es una señal muy importante de la necesidad de la población».

De la misma forma Galeano aseguró que esta situación inició «a partir del conflicto que se planteó en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con el tema de los sobreprecios que implicó más de 15 despidos, a partir de ahí empezó a ser más lenta esta cuestión, incluso pasó un tiempo en el que no entregaron nada y evidentemente esa cuestión significa hoy un obstáculo para la llegada de la mercadería con la rapidez y la cantidad necesaria para la población».

Seguidamente dijo que para suplir el faltante que tienen «lo que hacemos es distribuir lo que podemos y hoy la experiencia que estamos teniendo en las últimas ollas y la de ahora es que ya vienen con la ración de verduleros, carniceros y vecinos de alrededores que reconocemos el nivel de solidaridad que están mostrando, incluso al propio vecino le pedimos que si tienen un poco de arroz o sal que traigan, lo mismo si tienen alimentos frescos porque la mercadería de nación no viene con eso, ellos mandan alimentos secos entonces les vamos pidiendo que contribuyan con eso y así vamos haciendo, entendemos que hay un nivel de consciencia de la participación y de solidaridad del propio vecino que está en el territorio».

Para finalizar Galeano señaló que «lo que hacemos en esta jornada es una especie de demanda con cosas concretas, en Formosa lo hemos hecho en dos barrios humildes de Clorinda como el 1°de Mayo, El Porteñito, en Palo Santo en el barrio Los Cocos, en barrio Industrial, en la Colonia Palma Sola y en capital en 3 lugares del populoso barrio El Porvenir y en Villa Hermosa».