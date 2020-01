«Barrios de Pie» llevará adelante un control de precios en los supermercados de Formosa

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Beatriz Galeano, referente del movimiento social «Barrios de Pie» en Formosa, se refirió a la jornada de movilización y manifestación que se desarrolla a nivel nacional en diferentes cadenas de supermercados del país; esto responde al control de precios que llevarán adelante en dichos lugares. La misma indicó que nuestra provincia no es ajena a lo que sucede en el país, por ende, tras a una capacitación también llevarán a cabo un control.

«En Formosa urge el control popular de precios en los supermercados. Estamos viviendo una situación alarmante donde los elementos de la canasta básica van aumentando constantemente lo cual atenta contra nuestra situación, sobre todo en los sectores más populares, entonces un aumento de precios significaría el recrudecimiento de la pobreza porque la plata no va a alcanzar», expuso la referente.

Agregó que a nivel nacional a partir de hoy se desarrolla una jornada de lucha y movilización y aclaró que «si bien no van a hacer cortes de calles, sí los compañeros se colocarán frente a los diferentes supermercados -las cadenas más grandes que son las formadoras de precios- para controlar esto y pararlo porque de lo contrario no se contribuye en nada a un mejoramiento de la situación para optimizar la calidad de vida del pueblo».