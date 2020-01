La Primavera: manifestantes mantienen el corte en RN 86

Compartir

Ilda, pobladora de «La Primavera», habló con el Grupo de Medios TVO respecto al corte que viene realizando desde hace varios días junto a más miembros de su comunidad en la RN 86, reclamando agua, caja alimentaria, viviendas entre otras cuestiones.

«Seguimos con el corte de ruta, anoche nos quedamos acá. Nadie se acercó a hablar con nosotros, vino el ministro Abel González, pero no habló con nosotros, es mentira lo que salió a decir que se resolvió el conflicto», dejó en claro y añadió que «no se resolvió nada y por eso ahora hay más gente en el lugar».

«Nadie vino a dialogar con los que estamos en la ruta, los funcionarios se reunieron con los punteros políticos que estaban en la comunidad no con las personas que estamos acá. Cuando los punteros consiguen algo no le dan a los que realmente necesitan, no entiendo por qué nuestros funcionarios no se acercaron a hablar con nosotros», aseveró.

«Desde las 7:30 horas liberamos media calzada para que la gente pueda circular, luego se cerró y para las 12:30 se volvería a liberar», expuso Ilda dejando en claro que «nosotros tenemos la predisponían de dialogar para llegar a un acuerdo y levantar esta medida de fuerza».