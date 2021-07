Barrios de Pie reclamó frente a Casa de Gobierno el ingreso de la mercadería que manda Nación

Compartir

Ayer, a la mañana “Barrios de Pie” realizó una multitudinaria protesta para reclamar que la provincia deje ingresar al camión con mercadería para sus comedores. La convocatoria fue en la plaza San Martín y desde allí marcharon por la avenida 25 de Mayo hasta Casa de Gobierno.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Beatriz Galeano -referente del movimiento social- dijo que “vamos a presentar una nota de reclamo para que nos facilite o directamente autorice la entrada de la mercadería que otorga el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a las organizaciones y al Estado provincial también”.

“Hace más de 3 meses que tenemos la demora y no se comprende, pero lo que nos llama poderosamente la atención es que estas mercaderías no es que están retenidas en Chaco, ya que el resto de las provincias la están recibiendo, sino que no están saliendo desde el Ministerio”, aseveró.

Reconoció que ante la insistencia de la consulta para saber qué está pasando “la respuesta es que el gobierno de Formosa va a decidir en qué momento entra la mercadería y de qué manera se van a distribuir. Es una respuesta de aristas medias raras, donde no alcanzamos a entender concretamente qué es lo que pasa”.

“Esta situación genera malestar, porque hay una gran necesidad social y económica donde la olla es la más afectada. No corresponde que sucedan estas cosas, por eso venimos a demandar las mercaderías, porque la alimentación es un derecho básico universal y no puede ser vulnerado, y menos en el marco de una situación crítica como la que estamos viviendo”, continuó Galeano.

Agregó que “las mercaderías no son compradas por el gobierno, sino que son adquiridas a través de un fondo especial que tiene el Estado, y ese fondo viene de los impuestos que paga la población”.

“Es injusta la actitud adoptada por el Gobierno, no entra en nuestra lógica humana y sensible este accionar, por eso estamos protestado”, dejó en claro.

Al ser consultada si cree que tendrán alguna respuesta indicó que “eso esperamos. Un gobierno popular y sensible debería responder dando una solución”.

“Sinceramente no resulta gracioso salir a marchar en una situación pandémica, no debería ocurrir, pero evidentemente el Estado nos obliga a que salgamos a reclamar lo que nos corresponde. Esperamos de este gobierno que sea sensible dando por lo menos lo esencial que tiene que ver con los alimentos”, finalizó diciendo la dirigente social.

