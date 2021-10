Básquet Femenino: Corrientes Básquet hará su estreno ante Rocamora

Compartir

Linkedin Print

La nueva edición de la Liga Femenina 2021, que dará inicio el 23 de octubre, finalmente competirán un total de 9 equipos, uno menos que la disputada en febrero próximo pasado. El representante de la provincia, hará su debut ante Tomas de Rocamora de Concepción del Uruguay. Damos a conocer el cronograma de juegos de las chicas.

Calendario de partidos

-23/10 Corrientes Básquet vs. Rocamora

-24/10 Corrientes Básquet vs. Ferro Carril Oeste

-6/11 Corrientes Básquet vs. Los Indios

-7/11 Unión Florida vs. Corrientes Básquet

-14/11 Corrientes Básquet vs. Red Star de Catamarca

-15/11 Quimsa vs. Corrientes Básquet

-20/11 Corrientes Basquet vs. Deportivo Berazategui

-21/11 Obras Sanitarias vs. Corrientes Básquet

Corrientes Básquet estará participando por segunda vez consecutiva en la máxima categoría del básquet nacional, donde estará representando a la provincia en la Liga Femenina. Por tal motivo, el jueves 7 de octubre en el Club de Regatas Corrientes se llevará a cabo una conferencia de prensa donde se realizará la presentación oficial de la temporada y del nuevo plantel que defenderá el nombre de Corrientes.

Recordemos que, el equipo va por su tercera semana de pretemporada al mando de Renato Novatti, quien estará acompañado por Enzo Almeida como asistente técnico, Melina Areco como kinesióloga y Julieta Miño será la preparadora física. Marcelo Quagliozzi estará como jefe de equipo y Walter Villalba como utilero.

Las 12 jugadoras que defenderán la camiseta de Corrientes Básquet serán: Malvina D’agostino, Julieta Tell, Guillermina Berger, Guadalupe Almozni, Agustina Basualdo, Aldana Duarte, Candela Chaia, Agustina Leiva, Celeste Godoy, Sofía Cabrera, Micaela Piazza y Valentina Numa.

Compartir

Linkedin Print