Basterra consideró que la oposición «no representa el bienestar de los formoseños y formoseñas»

Terminada las elecciones PASO y definidas las candidaturas, el candidato a diputado nacional de Unión por la Patria, Luis Basterra, aseguró que continuarán trabajando en el territorio para llevar un mensaje de esperanza y futuro al pueblo de Formosa.

En principio, indicó que “ahora sabemos quiénes son nuestros adversarios y sabemos cuáles son sus pensamientos”, en tanto, “nosotros vamos a salir a mostrar esperanza y futuro, como lo hace el Modelo Formoseño”.

Y sostuvo que “las otras alternativas que se ofrecen en nuestra provincia no representan el bienestar de los formoseños y formoseñas, por el contrario, han demostrado con comportamientos que no son acordes a luchar o a presentar proyectos que beneficien a los ciudadanos de Formosa”.

Ante los resultados obtenidos en las elecciones del domingo 13, donde Unión por la Patria se impuso por más de 44% en la categoría de diputados nacionales, a Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, Basterra consideró que “le garantizan al Modelo Formoseño la posibilidad de tener dos diputados nacionales”.

Asimismo, aseguró que “el ciudadano se expresó a través del voto, acompañando, una vez más, a nuestro modelo político, posicionándolo en primer lugar, ante la oposición”.

Apuntando a nivel nacional, indicó que “tenemos una deuda pendiente muy fuerte que ha generado el gobierno nacional anterior y que afecta cotidianamente a las familias argentinas”.

“Sin embargo, en ese contexto, nuestro Gobernador ha dado aumento a los agentes de la administración pública, al ritmo de la inflación. Este incremento, en otras provincias y actividades privadas no ha ocurrido”, agregó el candidato a diputado nacional.

“Ese disgusto se expresó a través de las urnas en otros distritos provinciales y por ello, nuestro espacio político está trabajando para demostrar, primero, que los opositores no son la solución a los problemas de hoy, que es la inflación”, agregó.

En ese orden, manifestó que “lo que haga Javier Milei o Patricia Bullrich no va a mejorar la inflación. Hay que escuchar su tesis, es para concentrar la riqueza y que no vengan recursos a las provincias y eso es gravísimo”.

Siguiendo la línea, Basterra reprochó que “Milei habla de terminar con la coparticipación, sin entender que este es un país Federal, pero, como él vive en porteñolandia, se enoja y grita, y pensar que alguien así puede gobernar el país durante cuatro años, entonces, es para sentarnos a analizar, reflexionar y definir”.

“Nosotros, en este contexto difícil, hemos tomado medidas que han reactivado la actividad económica, generando empleo; sin dudas falta atacar la inflación, no es un problema sencillo y estamos trabajando en eso”, añadió.

Y finalizó, afirmando que “estamos esperanzados en que se van a revisar esas decisiones de las elecciones pasadas, con nuevos argumentos y reflexión, porque de esa manera, nuestro pueblo argentino va a tomar la decisión correcta”.

Relacionado