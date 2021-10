Basterra: «Es nuestra aspiración que vuelva la presencialidad plena»

Compartir

El ministro de Cultura y Educación de Formosa, Luis Basterra habló sobre su designación a la cartera educativa y el regreso a la presencialidad para los distintos niveles en la provincia en donde sostuvo que «es nuestra aspiración que cuanto antes vuelva la presencialidad plena». Anticipó además que trabajarán en la reinserción de estudiantes que debieron interrumpir sus estudios.

En un principio, al consultarle sobre su designación como ministro de Cultura y Educación de Formosa señaló que «es una responsabilidad muy importante, teniendo en cuenta que Alberto Zorrilla (ex ministro) dejó una impronta dentro de lo que es la gestión educativa de muy alta calidad y compromiso político con los objetivos de nuestro proyecto político».

Seguidamente explicó que «una cartera como educación tiene un sentido técnico y un sentido político, en el técnico de una forma u otra está obligado a la educación, de hecho en los últimos años fui docente universitario, lo que no me convierte en una persona que viva de la profesión de la educación, pero sí que ha tenido la vivencia, la experiencia como para entender, cuál es la situación y lo que atraviesa un docente en el proceso educativo», aclaró.

«Cuando el doctor Insfrán me propuso asumir esta responsabilidad, me pareció un gran desafió y a la vez una alegría en lo personal porque significa volver al territorio después de 12 años, y Formosa es mi tierra elegida y las responsabilidades políticamente me han llevado afuera de la provincia y no tener la cotidianidad, sin embargo desde hace una semana que estoy acá y me siento muy contento de estar aquí», contó.

Sobre el regreso a las aulas señaló que «cuanto antes, es nuestra aspiración, cuanto antes podamos regresar a la presencialidad plena, pero dependiente de los análisis de la situación sanitaria», sostuvo.

Agregó que el gobernador Gildo Insfrán le pidió que «ningún chico quede fuera del sistema educativo tras la pandemia».

Además se refirió al área educativa en esta progresiva recuperación de la «normalidad» y dijo que, si bien se sostuvo la escolaridad con las distintas modalidades, «también entendemos que hubo restricciones que no se pudieron superar».

«Por lo tanto vamos a profundizar las tareas de las escuelas de verano y la búsqueda de aquellos jóvenes, niños, niñas, hombres y mujeres que tuvieron inconvenientes y hoy han interrumpido su formación», sentenció.

Por otra parte, conversó acerca de la exitosa campaña de vacunación llevada adelante en el territorio formoseño y las acertadas medidas sanitarias que posibilitaron la actual situación epidemiológica de Formosa.

«Venimos de tener la estrategia más exitosa en términos de cuidado de la salud en la provincia, lamentablemente la especulación sobre una comprensible situación de malestar que generan las medidas que se tomaron para preservar la salud, hizo que determinados sectores se hayan montado sobre esa situación», sostuvo.

Y agregó: «De hecho hasta pusieron a la justicia para estrategias políticas particulares, como fue el caso de un juez, hoy siendo candidato a diputado nacional».

En ese sentido, el funcionario manifestó que «nosotros tenemos una conducción que demostró la firmeza necesaria para sostener una política sanitaria que la hemos recuperado y que demuestra ser la más eficiente dentro del país».

Asimismo, destacó que, al día de la fecha, ya se inmunizó con la primera dosis al 90% de la población formoseña, lo que ubica a la provincia en el primer lugar de vacunación con este componente en todo el país.

«Es momento de recuperar el orgullo formoseño de lo que logramos para que no nos gane esa sensación, claramente comprensible en determinados sectores de la sociedad, que ante una pandemia como la que hemos tenido tuvieron que enfrentar», instó.

