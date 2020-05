B°El Resguardo: la Policía secuestró 8 panes de marihuana valuados en alrededor de 400 mil pesos

Compartir

Ocurrió en el barrio El Resguardo, donde efectivos del Departamento Informaciones Policiales secuestraron 8 panes de marihuana valuados en alrededor de los 400 mil pesos aproximadamente, en cuanto a los autores del hecho lograron fugarse del sitio pero ya se encuentran identificados.

El procedimiento se concretó el viernes último minutos antes de las 00 horas, cuando efectivos del Departamento de Informaciones Policiales, circunstancias en que efectuaban patrullajes preventivos en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, observaron a dos hombres con vestimenta oscuras que se desplazaban en una motocicleta de 125 cilindradas por calle Aramburu egresando del barrio San Agustín de esta ciudad, llamando la atención de los efectivos por la velocidad en que lo hacían, situación por la cual se les realizó un discreto seguimiento hasta las inmediaciones de la ex Fábrica Textil, observando que el acompañante del motovehiculo descendió e ingresó corriendo hacia el sector de la una cancha de fútbol ubicada en el sector, por lo que los efectivos intentaron identificar al ocupante del rodado, quien al advertir de la presencia de los elementos policiales emprendió fuga en la motocicleta despojándose de una bolsa de polietileno con contenido en su interior, la cual fue resguardada y asegurada en el lugar, tratándose a simple vista de sustancias de tipo vegetal compacta prensadas algunas de ellas embalados con cinta de color platino y amarilla y otros sin embalar, de similares características a la Marihuana.

En el lugar mediante testigos hábiles se realizó a la apertura de la bolsa de mención en presencia del personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y de la Dirección Policía Científica, donde personal de Drogas Peligrosas procedieron a realizar la reactivación química de las sustancias, se determinó la existencia de 8 panes, los que verificados arrojaron un pesaje total de 3.571 kilogramo de marihuana, siendo valuado en un monto aproximado a los 400 mil pesos, los que fueron secuestrados y trasladados hasta sede policial donde se dará inicio a la causa judicial correspondiente con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional del Narcocrimen de la Primera Circunscripción judicial de la Provincia de Formosa.

En cuando a los individuos, pese a la búsqueda realizada, no fue posible lograr detenerlos, no obstante a ello ya se encuentran identificados y sus aprehensiones se darían en las próximas horas.