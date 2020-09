Berni: “Los bonaerenses tienen un Gobierno que va a defender a rajatabla el derecho a la propiedad”

Compartir

Linkedin Print

“La inseguridad no se soluciona con un patrullero más o menos, tenemos problemas estructurales, lo más importante es que se puedan articular las tareas de todos los estamentos del Estado que tienen que ver con la seguridad, eso es que lo que vale del plan anunciado ayer, que se ponga la mirada en el tema, que se ponga una piedra fundacional, participativa e integral”, afirmó este viernes 5 de septiembre el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, analizando los anuncios hechos 24 horas antes el presidente Alberto Fernández, con una inversión de 38 mil millones para enfrentar la inseguridad.

Sobre el candente tema de las tomas de tierras y usurpaciones que se repiten en numerosos lugares de la provincia de Buenos Aires, el ministro señaló “hay temor a que se ocupen casas en la Costa y otros lugares, les quiero decir a todos los bonaerenses que hay un ministro de Seguridad que va a cuidar por sus derechos a la propiedad privada, que es inviolable”.

“Será cuestión de unos días para que las fuerzas federales adapten sus operaciones, pero tenemos que mirar todo, porque tenemos una policía atrasada en inversión tecnológica, atrasada en sus salarios, sin las herramientas necesarias que cualquier policía moderna hoy tiene, y que no ha tenido la capacitación necesaria para una profesionalización acorde a estas épocas”, agregó Berni, con su frontalidad habitual, en diálogo con Sábado Tempranísimo, el ciclo que conduce Marcelo Bonelli en Radio Mitre.

“No me gusta usar la palabra miedo, pero la inseguridad es una construcción colectiva, y la policía tiene que responder con más profesionalismo”, destacó, señalando que “cuando uno hace la proyección del delito, hoy estamos por debajo del 20% de la media anual, sino que estamos por debajo de lo que estaba proyectado por el impacto de la pandemia”.