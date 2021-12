Bibolini aclaró que autorizar la reapertura de los pasos fronterizos «es competencia de la Nación»

Compartir

Linkedin Print

El médico infectólogo Julián Bibolini, integrante del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, en comunicación con el Grupo de Medios TVO brindó detalles de la situación epidemiológica de Formosa y resaltó que «el porcentaje de vacunación en la provincia de la segunda dosis es aproximadamente el 74%»; por otro lado, señaló que para la apertura de frontera «se está trabajando con Nación».

Informó que continúan la reunión de la mesa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, «seguimos pero ahora no es diario como en otras oportunidades porque los casos son pocos», dijo.

Al consultarle sobre la variante Delta en la provincia, indicó que mandaron analizar los casos pero hasta el momento no hubo respuestas. «Nos queda pendiente los resultados, volvimos a hacer el reclamo de manera formal porque ya superaron los 15 días y la paciente que fue caso sospechoso ya fue dada de alta».

Sobre las medidas que están tomando por la nueva cepa Ómicron, dijo que «hay un aumento de circulación de personas por la pre pandemia, que era lo de esperarse, por lo que se espera que sigan aumentando los casos pero más controlado y no en forma de pico o que cause algún problema en particular; porque para eso justamente se está reforzando la vacunación».

«Ahora se está intensificando el esquema de vacunación, principalmente para las personas que no tienen o les falta la segunda dosis. Nuestro principal objetivo es completar la dos dosis en todos los casos y hay un grupo que es indispensable que tengan la tercera dosis, que son los mayores de 50 años y los que son inmunocomprometidos», añadió.

Al preguntarle si los formoseños responde al refuerzo de la tercer dosis, contó que «la recibieron bastante bien, y no faltan muchos».

Asimismo contó que «siempre hay personas que no se quieren vacunar o que están esperando la vacuna milagrosa, pero el porcentaje es muy bajo, que no va a tener un impacto negativo».

Seguidamente, indicó que «el porcentaje de vacunación en la provincia de la segunda dosis es aproximadamente el 74%».

Sobre la implementación del pase sanitario en Formosa, dijo que «es una herramienta que se tiene y en algunas situaciones ya se está aplicando, como en el ingreso al país y Nación ya lo contempla. Se está evaluando para las regiones y provincias que tienen más baja la tasa de vacunación o en algunos ámbitos como para asistir a eventos masivos».

Apertura de frontera

Por otra parte, el médico infectólogo Julián Bibolini, hizo referencia a la apertura de frontera que «se está trabajando con Nación para la reapertura de los pasos fronterizos con la República del Paraguay», pero aclaró que el Gobierno argentino es quien debe definirlo, «ya que tiene la competencia para autorizar o no la apertura».

En ese ámbito, especificó que se espera la habilitación de los cruces, «de dos lugares principalmente, que son la zona con Alberdi, y por vía de Clorinda, Nanawa».

Además, el profesional indicó que los protocolos que se vienen trabajando son los aprobados por la Nación, «es uno similar al que se tiene en la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, con Encarnación, Paraguay».

Pase sanitario

Por otro lado, también se refirió al pase sanitario que prepara el Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de la doctora Carla Vizzotti, en conjunto con cada una de las jurisdicciones del país.

En primer término, Bibolini se mostró a favor de su aplicación al considerar que «es una herramienta que puede ser útil, como una medida más para incentivar la vacunación teniendo en cuenta que todavía hay personas que les cuesta entender el beneficio de la vacuna, no solamente en lo individual sino grupal, para toda la sociedad», enfatizó.

Acentuó asimismo que a través de ese pase sanitario «se busca estimular a la gente a que termine de completar su esquema de inmunización» comentando que «ya hay experiencia de otros países que lo han llevado a la práctica».

Con respecto a la campaña de vacunación contra el COVID-19 en Formosa, apreció que «estamos muy contentos por este porcentaje significativamente alto de población vacunada en la provincia» e «inclusive está por encima de otras regiones o provincias del país», resaltó.

A su vez, analizó que como los países que limitan con la provincia no poseen el mismo avance, dijo que «eso nos puede complicar» aunque dejó en claro que «el impacto va a ser mucho menor por supuesto al estar todos vacunados», en el caso de que ingresara una ola.

Sobre este mismo punto, el médico infectólogo resaltó la visión del gobernador Gildo Insfrán, quien «fue muy claro» cuando reclamó por la liberación de las patentes de las vacunas contra el coronavirus a los países que las fabrican.

De lograrse esto «sería realmente justicia social y oportunidades para todos» de acceder la humanidad a las dosis de inmunización, afirmó contundente, porque «permitiría fabricarla en un montón de otros lugares, sin estar pagando una patente carísima que obviamente algunos países no lo pueden afrontar».

Y ante esto, continuó diciendo, al no inmunizar a su población, «desencadena mucha circulación viral en la que pueden aparecer nuevas variantes del virus» que es lo que sucedió en el sur de África, donde apareció Ómicron.

Esa nueva cepa alertó «pone en peligro otra vez al mundo, incluso a los mismos países que no quieren liberar las patentes de las vacunas o que tampoco las quieren donar pensando egoístamente», condenó enfático, cuando al contrario «hay que ser solidarios, la vacuna debe estar al alcance de todos», insistió en el final.

Compartir

Linkedin Print