Julián Bibolini advirtió sobre la contagiosidad de Ómicron

«La variante Ómicron se va expandir rápido y tenemos que disminuir el impacto que pueda generar eso», consideró el medico infectólogo Julián Bibolini, quien forma parte del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 «Dr. Enrique Servían», al referirse a la situación epidemiológica de varias provincias en la Argentina.

En ese orden, afirmó que los contagios en algunas jurisdicciones, por ejemplo, Córdoba, «se debe a la variante Ómicron, porque la explosividad que suele presentar ésta, es así como estamos viendo ahora a nivel país».

Además, lo comparó con la Delta, señalando que «ésta llegó a la Argentina uno o dos meses después que se lo encontró, en cambio el Ómicron no pasó ni una semana y ya está acá; y en apenas dos semanas ya hay circulación viral en algunas provincias».

«Hay que estar más atentos y con más vigilancia», advirtió Bibolini, sin embargo, destacó que «la ventaja es que hasta ahora todos los casos son asintomáticos o leves, no hay internación, ni aumento de fallecidos y esto es una buena noticia».

En ese sentido, reiteró que «el Ómicron se va expandir rápidamente y tenemos que disminuir el impacto que pueda generar eso», recomendando, sobre todo, no asistir a eventos masivos.

Asimismo, dijo que «lo principal es evitar la internación y la mortalidad» y que la vacuna está demostrando ser efectiva para prevenir ambos.

El profesional señaló, también, que «tenemos que cuidarnos» e insistió con el uso del barbijo, el lavado de manos y completar el esquema de vacunación; y llamó a la comunidad a hisoparse voluntariamente en cualquier Centro de Salud u Hospitales de la provincia, al quinto y decimo día, en caso de regresar de un viaje o simplemente para tener un control.

Al respecto, afirmó que «eso nos sirve a nosotros de vigilancia para mantener un numero alto de hisopados y poder aislar a las personas en caso que se requiera y de esa manera, se corta la transmisión del virus».

«Acostúmbrese a hisoparse, más si se junta con muchas personas, así se está tranquilo con uno mismo y con sus seres queridos», aseveró.

A su vez, el médico, enfatizó que «Formosa lidera el ranking de personas vacunadas con la tercera dosis», asegurando que «tenemos un porcentaje excepcional».

Al concluir, Bibolini informó que están los vacunatorios fijos de lunes a sábado para quienes quieran vacunarse; y aclaró que deben esperar 28 días para aplicarse la siguiente dosis.

