Empleo registrado privado en el sector comercial: Formosa mostró suba del 0,3%

De acuerdo a los datos publicados por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, al segundo trimestre de 2021 existían 1.126.478 asalariados registrados en el sector privado en la rama de “Comercio al por menor y al por mayor”. Si bien hubo repunte, la provincia de Formosa tuvo una expansión inferior al punto porcentual con solo el 0,3% de variación.

Esta actividad participó, en dicho período, del 18,0% del total de los asalariados formales registrados en el país, siendo uno de los sectores de mayor participación sobre el total de los trabajadores formales, ubicándose en segundo lugar detrás de la Industria Manufacturera (18,6% del total).

Para el caso específico del sector comercial, la misma se desagrega en tres subconceptos: comercio “minorista”, “mayorista” y “venta y reparación de vehículos y venta de combustible al por menor”.

Sobre el total de asalariados registrados en la actividad comercial en el país, el 50,7% corresponde al comercio minorista; el 33,9% al mayorista, y el 15,4% a la categoría restante.

Desempeño del empleo

formal comercial: 2º trimestre

La crisis económica del 2018, inestabilidad macro, costos laborales, caída del poder adquisitivo y el alza de precios, y finalmente, la pandemia y sus consecuentes restricciones, generaron fuertes golpes a la actividad comercial.

El rebote de la actividad permitió, sin embargo, recuperar algo de lo perdido: a nivel nacional, al segundo trimestre 2021, el empleo formal en su conjunto muestra un alza del 1,8% contra igual trimestre del año anterior; con desempeños heterogéneos hacia dentro de los sectores: la Construcción lidera este proceso de suba (+12,6%), seguido de “Pesca y servicios conexos” (+10,7%, pero cuenta con una escasa participación en el total). “Los “Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler” completan el podio, con un alza del 6,2%.

En el otro extremo, “Hotelería y Restaurantes” (-12,7%) continúa siendo el sector que no logra repuntar, al tiempo que hubo otras cuatro actividades que registran descensos, aunque de menor magnitud.

El sector comercial, en este caso, se posiciona entre las actividades que mostraron alzas, aunque fue leve: +0,7%. Sin embargo, debe destacarse que se logra este repunte tras varios trimestres consecutivos de caídas, y está vinculado sobre todo a la normalización de actividades y cierto repunte de la actividad que permitió la expansión del empleo. En valores absolutos, implica la recuperación de casi 7.500 empleos en el sector.

Sin embargo, la leve alza que tuvo el sector comercial durante el segundo trimestre del año no fue homogénea hacia dentro de las ramas que la componen: el segmento minorista continúa siendo el más afectado: mostró un retroceso del 1,2% interanual, mientras que, por el contrario, el comercio mayorista crece 3,4%. A su vez, el comercio vinculado a venta y reparación de vehículos y de combustible al por menor, muestra una expansión del 1%. Ante esto, fue entonces el comercio mayorista el que logró empujar al sector al general.

En valores absolutos, el comercio minorista perdió 6.724 empleos en el período analizado; por el contrario, el de venta y reparación de automóviles y venta de combustible sumó 1.675; y el mayorista generó 12.487.

Desempeño del empleo

formal comercial por

jurisdicción: 2º trimestre

Analizando los desempeños del empleo privado formal en el sector del comercio por jurisdicción, la gran mayoría de las mismas vieron un repunte en el sector: veinte distritos subnacionales mostraron algún tipo de crecimiento. El ranking está encabezado por Chubut, con una suba del 4,9% del empleo comercial (+930 empleos), seguida por Río Negro (+3,8% y +824 empleos) y Misiones completa el podio (+3,3% y +668 empleos). Además, La Pampa, Tierra del Fuego y Santa Cruz también muestran tasas de crecimiento superior a los dos puntos.

En el fondo, siempre hablando de aquellos distritos con alzas, hay cinco provincias con niveles de expansión inferior al punto porcentual (Chaco, Entre Ríos, Formosa, Tucumán y San Luis). Las restantes jurisdicciones se movieron entre el 1% y 1,9% de alza.

Por otro parte, una provincia no mostró variación (Santiago del Estero, 0%), y son, finalmente, cinco distritos los que aún no logran recomponer el empleo comercial y continúan registrando caídas. Algunos descensos son leves (Salta, CABA y GBA, todas con -0,4%), pero en otras se hace algo más fuerte (La Rioja con -1,1% y Neuquén con -2,1%).

Observando los datos en valores absolutos, entre GBA, CABA, La Rioja y Neuquén (que concentran el 39,2% del total del empleo comercial registrado en el país) perdieron un total de 2.318 empleos; siendo GBA la de mayor merma (-913) entre estas.

En el otro extremo de la tabla, la provincia de Buenos Aires (sin GBA), que concentra el 14,9% del total del empleo comercial formal, fue el distrito que tuvo el mayor crecimiento absoluto, con +1.970. Además, entre las tres provincias que conformaron el podio (Chubut, Río Negro y Misiones) crearon unos 2.422 empleos en el sector.

Ahora bien, considerando el hecho de que el comercio minorista es el rubro, dentro del sector comercial en su conjunto, de mayor volumen de empleo, cabe analizar la evolución de ese rubro en particular en las jurisdicciones subnacionales, y se observan algunas diferentes.

En primer lugar, los resultados del segmento minorista no son tan positivos como lo fue en el global del comercio: en este solamente, hay solamente siete provincias donde el empleo en el comercio minorista creció. Río Negro se pone a la cabeza con un incremento del 4,7% (+539 empleos), seguido de Misiones (+3,4% y +379 empleos) y Tierra del Fuego (+3,1% con +109 empleos).

Una provincia no tuvo variación (Jujuy, 0%), y otras 17 jurisdicciones sufrieron caídas: algunas leves como Catamarca (-0,2%), y otras de considerable magnitud como San Luis (-4,8%).

En valores absolutos, el GBA fue el distrito que perdió más empleos formales en el comercio minorista en este período de análisis (-3.180), junto a la CABA (-2.442).

¿Se recupera el empleo

contra la prepandemia?

Hacienda la comparación contra el mismo período, pero de 2019, se observa que apenar cuatro provincias lograron recuperar el nivel de empleo formal en el comercio.

Río Negro, Misiones, Chubut y La Pampa muestran mayores volúmenes de empleo comercial en 2021 que en 2019.

Por el contrario, otras veintiún jurisdicciones siguen por debajo, incluido el total nacional (-2,7%). Las más alejadas son La Rioja (-6,9%), CABA (-5,1%) y GBA (-5,0%).

