Bigatti habló de la suba del combustible, la inflación y realizó análisis de una de sus causas

Tras el aumento de esta semana que aplicaron las cuatro principales petroleras -YPF, Shell, Puma y Axion- los precios de la nafta y gasoil acumulan un alza de casi el 70% en diciembre. Con el nuevo incremento, el litro de la nafta premium cuesta casi un dólar. De esta manera, la Argentina dejó de tener el combustible más barato de la región.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el contador Ángel Luis Bigatti, estacionero local que además es representante de los Estacioneros en Formosa, se refirió al gran salto en el precio que sufrieron los combustibles y además analizó una de las causas de la inflación.

“La Nafta Infinia es un producto que utilizan normalmente los autos de alta gama, entonces puede que tenga un poquito de recuperación del precio en ese sentido, es una diferencia bastante interesante en cuanto a la Nafta Super”, comenzó diciendo.

Añadió entonces que “lo que sucede desde hace tiempo que es bastante lamentable es que el gasoil que es un producto del transporte, de la producción esté más caro que la nafta”, dijo y agregó que eso tiene que ver con la devaluación.

Cabe recordar que las remarcaciones en las estaciones de servicio se dieron en medio de una escalada generalizada de precios en todos los sectores y luego de las primeras medidas del ministro de Economía, Luis Caputo.

Inflación

Por otro lado, al analizar lo que ocurre con la inflación y la devaluación dijo: “el propio gobierno estima que va a continuar la alta inflación que es el alza sostenida y generalizada de los precios; la inflación tiene muchas causas, decir que la única es la emisión monetaria o el déficit del Estado es en realidad ignorar todas las demás teorías”.

Asintió Bigatti que “una de las razones por las cuales tenemos problemas tan serios en la Argentina es la política fiscal y la otra es que no tenemos moneda (porque no tiene las características de reserva valor nuestra moneda), pero lo peor de todo es que no hay crédito, y ese dinero que surge del 80% del que disponen los Bancos gratis, ese costo debería ser orientado por el Gobierno para la producción a un costo accesible, incluso para promover algún tipo de inversiones de infraestructura que sean rentables, por ejemplo cuando se hace un puente o una ruta y se cobra el peaje se está asegurando el retorno, y al mismo tiempo garantiza la comunicación”.

“Ese dinero que tienen los Bancos a costo cero que antes, hasta Carlos Menen, pertenecían al Estado, entonces ese dinero no causaba problema de especulación”, cerró diciendo.