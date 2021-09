Bioquímicos de Formosa se suman al reclamo a nivel nacional hacia el PAMI por actualizaciones en la cápita

Compartir

Bioquímicos de Formosa se sumaron al reclamo a nivel nacional hacia el PAMI debido a los atrasos en la actualización de los valores de las cápitas contratadas por el organismo, que está categorizado por zonas y donde además las provincias del norte tienen la categoría más baja. Hasta el momento no han tenido respuestas desde la entidad central y por eso se recrudece el reclamo y el malestar.

En ese sentido, Arnaldo Palacios, presidente del Colegio de Bioquímicos de Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO explicó a fondo la situación que los preocupa, debido a que si empeora, corre riesgo la prestación de los servicios para la obra social.

“A nivel provincial PAMI es la segunda obra social más importante, lo que ocurre es que se está haciendo una movida de reclamo a nivel nacional desde todas las entidades bioquímicas por puntos, esta es una obra social que trabaja en la parte bioquímica en forma de cápitas, eso significa que te da una determinada cantidad de pesos por cada afiliado que tiene, para la cantidad de afiliados de PAMI de Formosa multiplicado por la cápita es lo que deposita en tu cuenta y con ese monto hay que brindar todas las prestaciones que se soliciten a nivel bioquímico”, comenzó explicando.

Acotó que “cuando se cambió a este sistema capitado en el 2017, ocurrió un primer reclamo que tuvimos desde las entidades bioquímicas porque se categorizó por zonas, dando a las provincias del norte la categoría más baja, pagando una cápita más baja por afiliado a diferencia de las provincias del centro, eso fue un acto discriminatorio porque pagan menos por los abuelos del norte que los del centro y desde ahí han habido reclamos y mediante eso hemos conseguido que se eliminen algunas de las categorías y queden solo dos, pero igual aún así consideramos que no deberían existir porque los afiliados son los mismos en todo el país y los análisis que hacemos son los mismos que se hacen en cualquier parte del país y no es que nuestros costos sean menores por no estar en el centro, al contrario, son mayores por las distancias, esa es una de las cosas que se viene reclamando”.

Señaló además que “en todo el 2020 el PAMI no otorgó aumentos a las prestaciones bioquímicas así que fue un año bastante duro para los colegas bioquímicos ya que la inflación 2020 no fue de un dígito sino que al contrario, eso obviamente repercute en nuestro trabajo y en el caso PAMI no hizo ningún aumento y es una de las cosas que estamos reclamando, recién a partir de este año empezaron a ver en tramos los aumentos que rondaron el 28%, muy por debajo de la inflación”.

“Encima continuando con eso después que se cerraron las paritarias del personal de salud ya que nosotros dentro de los laboratorios tenemos personal que está en el gremio sanitario, se acordó el 45% y en donde tanto desde el Ministerio de Trabajo se había conseguido que los financiadores del sistema de salud como las obras sociales, equiparen para que podamos afrontar estos aumentos al personal sanitario, cosa que en la última resolución hemos tenido nuevamente una discrminación ya que ese aumento para poder paliar ese 45%, le dieron a varias prestadoras de salud pero nuevamente a los laboratorios no nos dieron, son esas cosas en las que estamos reclamando y hemos hecho notas al PAMI central sin respuesta”, lamentó Palacios.

Destacó en ese sentido que “a nivel local mantenemos un muy buen diálogo y una buena predisposición de parte de las autoridades locales pero todo se resuelve a nivel central, si bien ellos nos acompañan, las decisiones vienen del centro y hasta ahora no hemos tenido respuestas, estos son reclamos que se están haciendo en todo el país para ver si podemos encontrar una solución en cuanto a esto y sobre todo si podemos seguir brindando el servicio”.

“A las prestaciones las mantenemos porque entendemos que el sector de los jubilados está muy castigado y nosotros tenemos la buena predisposición de seguir manteniendo el servicio con la misma calidad de siempre, nuestra intención no es cortar un servicio ya que sabemos que es una zona donde se consume bastante el servicio porque a partir de una cierta edad es cuando más se concurre al médico, cuando más se hacen estudios así que nosotros hasta ahora no hemos llegado a esa decisión, creeríamos que no vamos a llegar a eso, solamente queremos que nos escuchen, que nos atiendan y que atiendan nuestros reclamos”.

Aseveró también que en Formosa se comenzó a dar otra situación. “Para colmo hemos empezado a recibir débitos que no sabemos de dónde vienen, aparentemente en el caso de Formosa como en otras provincias, son estudios relacionados al covid que hicieron en hospitales públicos y que empezaron a facturarle al PAMI que en vez de pagar en forma directa, saca de nuestra cápita, de la plata con la que tenían que pagarnos a nosotros y con eso pagan esas prestaciones a los hospitales con lo cual nos desfinancian mucho más, en el caso particular en Formosa ni siquiera podíamos hacer los PCR porque el sector privado no estaba habilitado para hacerlo”.

“Son varias cosas que estamos reclamando porque no es una operativo como pasó solo con Formosa sino que se repitió en varias provincias por eso es el reclamo nacional que hay en todos los medios nacionales con respecto de esta situación de la parte bioquímica con PAMI”, expresó.

“Hasta ahora a nivel nacional no tenemos respuestas, esperemos que a través de esta movida puedan darnos algunas respuestas y tratemos de paliar esta situación para que no se vea repercutido el servicio, nosotros dependemos de nuestros pacientes y ellos dependen de nosotros, pero el laboratorio necesita aunque sea empapar en lo que hace o sino no puede sostener el colega bioquímico el laboratorio, no queremos llegar a un punto de no abrir las puertas por no poder sostener esa apertura”, finalizó Palacio.

