Boca Juniors está por cerrar a Luis Advíncula y recibió una oferta millonaria por Sebastián Villa

La novela por Luis Advíncula se estiró más de lo esperado pero parece que tendrá final feliz: se ultiman detalles para que el lateral derecho peruano abandone Rayo Vallecano y firme en cuestión de horas. En medio de la serie por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro, Miguel Ángel Russo puede recibir buenas noticias de cara al futuro inmediato. En paralelo, la alarma se encendió: llegó una oferta formal por Sebastián Villa.

Uno de los pedidos expresos que el entrenador xeneize le hizo al Consejo de Fútbol para este mercado fue reforzar el lateral derecho. Esa zona había quedado diezmada por las bajas de Julio Buffarini, Leonardo Jara (no les renovaron el contrato) y Nicolás Capaldo (vendido al Salzburgo austríaco), que supo jugar como 4 improvisado y carrilero por ese sector en varias oportunidades. Así fue que gestionaron el retorno de Marcelo Weigandt, que estaba a préstamo en Gimnasia La Plata hasta fin de año pero tenía una cláusula para cortar la cesión en junio. Y ahora van por Advíncula para elevar la competencia interna.

Resta el papelerío y algún tema burocrático pero la operación se efectuará en las próximas horas y Boca adquirirá la ficha a cambio de unos 2,5 millones de dólares. Uno de los temas a resolver fueron las cuestiones impositivas de su vínculo en Argentina, según reveló el representante del futbolista que acaba de ascender a la Primera División de España con el Rayo y que ya militó en el fútbol argentino con la camiseta de Newell’s en 2016. Limadas las asperezas, finalmente viajará a Buenos Aires próximamente, se hará la revisión médica y rubricará su contrato.

En la Ribera no tienen apuro por liquidar el trámite ya que no tiene chances de jugar el próximo martes en la revancha de los octavos de la Libertadores contra el Mineiro en Belo Horizonte y recién podría ser inscripto de cara a los hipotéticos cuartos de final ante Argentinos Juniors o River.

Por otra parte, a las oficinas de Brandsen 805 llegó una oferta formal por Villa, uno de los jugadores más destacados del plantel boquense y el fútbol argentino. Son varios los sondeos que tuvo desde Europa pero, según pudo saber Infobae, uno se convirtió en ofrecimiento: el Brujas de Bélgica ofertó 5 millones de euros por la totalidad de su ficha, con bonus extras que podían elevar la propuesta a 7 millones de euros limpios.

“Villa a la larga si sigue así va a ir (a su selección), porque es el mejor jugador de Argentina hace un año y medio, sin dudas. Tuvimos que aguantar que durante mucho tiempo decida mal, ahora los caga a baile y a goles a todos”, remarcó Juan Román Riquelme en su última entrevista pública. Y lo revalorizó: “Ojalá que lo tengamos todos los partidos a Villa, no pienso en venderlo. Que se prepare bien, que descanse y coma bien. Que haga una buena pretemporada entera. Ojalá entienda que cada vez tiene que asumir más responsabilidad y para nuestro equipo es muy importante”.

Al Consejo de Fútbol le pareció insuficiente la oferta de los belgas y por el momento el colombiano que renovó su vínculo en Boca hasta 2024 permanecerá en el club. ¿Habrá una nueva oferta? ¿Cambiará de parecer Riquelme si el equipo de Russo queda eliminado de la Libertadores? Por lo pronto hoy el Xeneize tendrá su estreno en el campeonato local ante Unión en Santa Fe a partir de las 19 horas.

