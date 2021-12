Boca Juniors se entrenó en Riad de cara al juego ante Barcelona hoy desde las 14 horas

Compartir

Linkedin Print

Boca ya está en Arabia Saudita para jugar hoy ante el Barcelona por la Maradona Cup. El plantel xeneize llegó ayer a la mañana a Riad, la capital de Arabia Saudita, en donde este martes enfrentará al cuadro español por la Copa homenaje a Diego Armando Maradona.

El vuelo chárter que salió en la tarde del domingo de Ezeiza, con cuatro horas de retraso por problemas administrativos, arribó a la capital del reino de Arabia Saudita tras unas 13 horas de vuelo.

Una vez en Riad, el equipo comandado por Sebastián Battaglia se entrenó en el estadio Mrsool Park del Al-Nassr, club que dirige el ex entrenador de Boca Juniors Miguel Ángel Russo y los ex futbolistas de River Plate Gonzalo Pity Martínez y Ramiro Funes Mori.

La idea de Battaglia es colocar el mejor equipo y una posibilidad real es que se repita el once que jugó y ganó la Copa Argentina frente a Talleres de Córdoba. Es decir con: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Agustín Almendra, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Edwin Cardona; Sebastián Villa y Luis Vázquez. Aunque no hay que descartar a Cristian Medina desde el inicio en lugar de Cardona.

La delegación de Boca Juniors que encabezó el vicepresidente Juan Román Riquelme se compone de un nutrido grupo de suplentes. Ellos son Javier García, Lisandro López, Carlos Zambrano, Agustín Sández, Eros Mancuso, Alan Varela, Esteban Rolón, Diego González, Agustín Almendra, Rodrigo Montes, Aaron Molinas, Eduardo Salvio, Cristian Pavón, Norberto Briasco y Exequiel Zeballos.

Boca viajó a jugar el amistoso en homenaje a Diego Armando Maradona tras una histórica goleada de 8 a 1 ante Central Córdoba de Santiago del Estero el sábado pasado en la Bombonera, en un contexto de fiesta completa por la obtención de la Copa Argentina ante Talleres de Córdoba, y empalmar los festejos con el Día del Hincha, desde el primer minuto del domingo.

Boca Juniors y Barcelona fueron dos de los clubes que integró Diego en su carrera, por eso este partido homenaje a través de la Maradona Cup que se jugará hoy desde las 14 (hora Argentina, las 20 en Riad) en el estadio Mrsool Park, con televisación de TNT Sports.

La delegación boquense regresará a la Argentina apenas finalizado el encuentro, y el vuelo chárter llegaría a Ezeiza el miércoles en horas de la tarde.

Compartir

Linkedin Print