Boca se prepara para jugar ante Huracán: cuál es la lesión de González y los jugadores que cuidará Russo

En una gran muestra de carácter, Boca dio vuelta la serie ante Racing y logró meterse entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores. Sin embargo, en el Xeneize no se conforman y van por más: los dirigidos por Miguel Ángel Russo ahora intentarán mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones en la Zona Campeonato A de la Copa Diego Armando Maradona.

Pese a la proximidad de un nuevo Superclásico (2 de enero, en La Bombonera) y el inicio de las semifinales ante Santos de Brasil (abrirán su serie el 6 de enero en territorio argentino), en la cabeza del director técnico del conjunto de La RIbera está la idea de poner un mix para recibir hoy, desde las 19.20, a Huracán en el Alberto J. Armando.

Para este compromiso, el experimentado entrenador le dará descanso a tres futbolistas. El primero es Diego el Pulpo González, quien debió ser reemplazado en el segundo tiempo ante la Academia por una molestia muscular. Según el parte médico difundido por el club, el volante surgido de la cantera de Lanús padece una contractura en el recto anterior del muslo derecho. En Boca apuntan a que llegue en condiciones de cara al choque con el equipo paulista.

“En su momento, barajé la idea del retiro. Porque no tenía el alta de la lesión y hubo un mal manejo que yo no merecía. Siempre traté de estar a disposición de Racing, al cual respeto. Acá me miman mucho, estoy muy feliz de estar en este lugar y voy a dejar todo por estos colores”, expresó el futbolista tras su destacada actuación en el triunfo contra los de Avellaneda.

Además, Russo le dará descanso a dos de las principales figuras del plantel, ya que no estarán concentrados ni el capitán Carlos Tevez ni el arquero Esteban Andrada. El reemplazante del Flaco será Agustín Rossi, mientras que Mauro Zárate tendrá su oportunidad de mostrarse ante la ausencia del Apache.

Aunque no está confirmado, se estima que también serían de la partida jugadores como Julio Buffarini (compite mano a mano con Leonardo Jara por un lugar), Carlos Zambrano, Emmanuel Más, Nicolás Capaldo, Wanchope Ábila y el colombiano Edwin Cardona.

De esta manera, una probable formación para recibir a Huracán sería Agustín Rossi; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Gastón Ávila, Emmanuel Más; Nicolás Capaldo; Exequiel Zeballos, Alan Varela, Edwin Cardona; Mauro Zárate y Ramón Ábila.

A falta de tres juegos, Boca lidera su grupo junto a River y Argentinos Juniors con 4 unidades. El Globo, por su parte, se encuentra expectante, con 3 puntos.

