Boleto Estudiantil: desde mañana no podrán viajar sin tener la SUBE

Compartir

Linkedin Print

Al menos unos 20 mil estudiantes gestionaron el Boleto Estudiantil Gratuito en la ciudad y desde el día viernes aquellos que aún no lo hayan hecho, no van a poder acceder al beneficio y viajar gratuitamente.

Desde el área de la subsecretaría de Transporte y Emergencia de la Ciudad de Formosa, advirtieron que aquellos estudiantes que aún no hayan gestionado el Boleto Estudiantil Gratuito no podrán viajar con el beneficio sin tener la tarjeta SUBE. «Instamos a esos alumnos para que puedan de forma inmediata acceder al beneficio», expresó el Dr. José Olmedo, subsecretario de Transporte y Emergencia, al Grupo de Medios TVO.

«A partir del 1 de abril no van a poder viajar en forma gratuita sin tener la tarjeta SUBE. Tuvimos 40 días, ya superamos los 20.000 beneficiarios, en el año 2019 alcanzamos los 25.000 estudiantes, y si tomamos ese número, nos estaría faltando ese restante para poder alcanzar la masa del año 2019” agregó el subsecretario.

Por el momento, se descarta una prórroga para que los aproximadamente 5 mil estudiantes restantes, puedan gestionar el beneficio. “En principio la medida no la vamos a extender porque estuvimos analizando la cantidad de personas que ya han tramitado el beneficio y queda un grupo muy reducido que todavía no lo ha llevado adelante y haciendo el análisis de lo que se había otorgado en el año 2019, porque fue el último año donde tuvimos presencialidad plena y donde otorgamos el beneficio del boleto estudiantil con la modalidad presencial, otorgándoles turno vía web, tenemos ese norte y en base a eso estamos en condiciones de decir que una franja, casi un 10% de personas, todavía no han tramitado el beneficio. Instamos a esos alumnos para que puedan, de forma inmediata, acceder al beneficio», explicó el funcionario municipal.

La modalidad de trámite fue online y desde el área encargada de la gestiones del Boleto Estudiantil Gratuito, se mostraron agradecidos con el sector informático del municipio que permitió las facilidades del caso. «Tenemos que agradecer la muy buena predisposición y muy buen trabajo del área de informática del municipio», refirió el Dr. Olmedo al respecto.

Por otro lado, el subsecretario de Transporte y Emergencia precisó que aún no se actualizaron las validadoras con el nuevo precio del boleto único de pasajeros. “El boleto sigue en $40, por lo general entre el dictado de la norma, es decir, desde la sanción de la ordenanza hasta la formulación vía decreto ejecutivo municipal y hasta la actualización de las validadoras, suelen pasar entre 10 y 15 días para la actualización que en definitiva es la que le va a cobrar los $60 a todos los vecinos y vecinas que utilicen el transporte público”, concluyó.

“Todavía no tenemos ninguna complicación con respecto al gasoil, por lo general la empresa es bastante previsora en ese sentido, no nos olvidemos que esta empresa está normalizada bajo normas en materia de seguridad vial por sobre todas las cosas, la parte central todavía no llegaron a certificar, están trabajando en eso y una de las cuestiones es certificar todas las instalaciones, en ese sentido ellos tienen una propia despachadora de combustible que debe tener almacenado ese combustible a fin de poder estar normalizado, es decir que tienen la previsión al respecto en materia de combustible hablando” concluyó Olmedo.

Compartir

Linkedin Print