Bolivia le empató en el final a Colombia y lo complicó en la tabla de las Eliminatorias

Tras lo sucedido en la Copa América, la pelota vuelve a rodar en Sudamérica a nivel selecciones. En esta oportunidad se reanudan las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. La actividad de la fecha 9 comenzó en el estadio Hernando Siles. En ese escenario Bolivia y Colombia igualaron 1-1. El árbitro es el venezolano Alexis Herrera y televisó la TV Pública.

En los primeros minutos los locales fueron más que el elenco cafetero, pero carecieron de profundidad para poder generar un peligro real a los dirigidos por Reinaldo Rueda. Los bolivianos tuvieron a su estandarte en la ofensiva, Marcelo Moreno Martins, que a los 22 minutos cabeceó y pasó cerca del arco de David Ospina.

A los 27 minutos respondieron lo visitantes con un tiro libre de Juan Fernando Quintero que pasó cerca del travesaño.

En el inicio del complemento Bolivia siguió yendo a buscar y de poco Ospina se fue transformando en la figura de su equipo. El guardameta contuvo dos remates, el más peligroso de parte de Ramiro Vaca.

Sin embargo, a los 60 minutos fue Roger Martínez el que logró abrir el marcador para Colombia con una buena jugada por la derecha donde primero se metió entre dos defensores, le ganó a un tercero, definió ante la salida de Lampe que no cubrió su palo y la pelota besó la red.

Pero a falta de siete minutos La Verde capitalizó la primera chance que tuvo y fue con un fuerte remate de Fernando Saucedo desde afuera del área que se clavó en un ángulo. Fue el primer gol del volante con su selección, donde volvió luego de mucho tiempo tras un conflicto con el actual entrenador, César Farías.

Luego Bolivia fue por la victoria y un tiro libre del propio Vaca pasó cerca del travesaño del arco defendido por Ospina.

El partido terminó igualado y con este resultado Colombia llegó a los 9 puntos y está cuarta en las Eliminatorias. No obstante, un triunfo de Uruguay sobre Perú dejará a los cafeteros en zona de Repechaje. Mientras que Bolivia suma 6 unidades y es octava en la tabla.

La Paz no parece ser una preocupación para Colombia, quien se impuso en sus últimas 2 visitas: 3-2 en 2016 y 2-1 en 2011. Además, lleva una racha de 10 cotejos sin perder ante los bolivianos, con siete victorias y cuatro empates, contando el de esta tarde. La última victoria de los locales fue por 4-0 en 2003, en el camino hacia el Mundial de Alemania 2006.

Tras este encuentro, la visita chocará ante Paraguay en Asunción, y luego cerrará como local contra Chile. Bolivia, por su parte, tendrá dos visitas de riesgo: Uruguay y Argentina.

