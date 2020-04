Bono de Anses: Oviedo brindó detalles del cronograma para percibir el beneficio

Compartir

Ricardo Oviedo, gerente de la UDAI de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), informó que en el día de ayer se acreditó a los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) el bono de 10.000 pesos para todas las personas que se inscribieron entre el 27 y 31 de marzo y seleccionaron la opción de cobro por CBU entre el 11 y el 15 de abril pasados. Además, recordó queen el día de hoy se abrirá una nueva inscripción para quienes solicitaron el IFE, cumplen los requisitos pero no fueron aceptados por falta de información o actualización de datos.

«Ayer se inició el cronograma de pago de los 10.000 pesos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para todas las personas que tienen CBU y cuya terminación del DNI es 0 y luego se seguirá pagando por día con el número de terminación del DNI», dijo y detalló que el esquema de pago continúa de la siguiente manera: hoy miércoles cobran las personas cuyo documento terminen en 1, el jueves 23, documentos finalizados en 2; viernes 24, en 3; lunes 27, en 4; martes 28, en 5; miércoles 29, en 6; jueves 30, en 7; lunes 4 de mayo, en 8 y martes 5, en 9.

Seguidamente aclaró que «el pago es hasta el viernes, se suspende el sábado y domingo y vuelve a arrancar de nuevo la próxima semana hasta el jueves porque el viernes 1 de mayo tampoco se estaría pagando por lo que continua el lunes y martes de la semana siguiente».

A su vez informó que el beneficio no tiene fecha de vencimiento para retirar el dinero. «El depósito de los 10 mil pesos se va asignar el día que corresponde a la cuenta de cada uno de los beneficiarios y una vez que está en la cuenta no es necesario que al persona retire ese mismo día los 10 mil pesos, sino que puede sacar el monto que quiera cuando necesite».

Además contó que «las personas que tienen CBU para el cobro de la IFE son un porcentaje menor, estarían alrededor de un 20% a 30% el resto son personas que no tienen cuentan y optaron por otra forma de pago que recién va a comenzar a acreditarse el día 6 de mayo».

Oviedo recordó que en el día de hoy se analizará los pedidos para cobrar el IFE de quienes habiéndolo solicitado y cumpliendo los requisitos no hayan sido aceptados por falta de información o actualización de datos, de manera que los trabajadores y trabajadoras informales, trabajadores y trabajadoras de casas particulares, monotributistas sociales y monotributistas de las categorías A y B podrán recibir este beneficio de $10.000.

Por último informó que las oficinas seguirán cerradas y la gente puede obtener atención través de la página de Anses o llamando al 130 .