Boxeo: Junior Zárate perdió con Leandro Blanc en un fallo por demás polémico

El olímpico Leandro Blanc se impuso sobre Junior Zárate, por puntos, en decisión técnica y un ajustado fallo unánime, tras once asaltos, y así defendió por primera ocasión su título sudamericano minimosca, pero además conquistó los cetros argentino y fedelatin de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que se encontraban vacantes. Se trató del combate estelar de la velada desarrollada el sábado por la noche en el Complejo Termal Vertiente de la Concordia, en Concordia, Entre Ríos.

En un enfrentamiento fue excitante, cambiante y de ritmo intenso, entre dos ex integrantes de la selección argentina, se alternaron el dominio. No obstante, los impactos más claros fueron del visitante. Zárate (ahora 14-4, 5 KOs), que fuera campeón argentino mosca y fedebol supermosca AMB, superó a Blanc (ahora 5-0, 3 KOs), olímpico en Río de Janeiro 2016 y que exponía por primera vez su faja sudamericana, desde el inicio con producto de su velocidad y precisión desde la media distancia.

Recién en los capítulos intermedios el local emparejó el trámite, con el empuje de su gente. Sin embargo, sobre el final, Zárate reapareció y con autoridad cerró de manera sólida el accidentado combate, en el que chocaron las cabezas en varias ocasiones. Blanc, que debió soportar un corte desde el séptimo round ocasionado por un golpe legal de Zárate, finalizó visiblemente lastimado. El desenlace se produjo en el último round, cuando un choque accidental de cabezas, abrió un nuevo corte sobre el arco superciliar izquierdo del apodado “Musculito”, quien no pudo continuar. Tras la constatación del médico, el árbitro Víctor Sánchez ordenó ir a las tarjetas, y tras su lectura llegaría la polémica.

Las tarjetas de los jueces fallaron a favor del local, al decretar: Alejandro Bokser 107-102, Rosalino Aquino López 105-104, y Juan Carlos Palmieri 105-104, todas para Blanc.

Existía mucha expectativa por la histórica disputa de tres títulos en una misma pelea en boxeo argentino masculino en nuestro país. Dos nombres que se conocían desde su etapa como amateurs en el seleccionado argentino, donde incluso se habían enfrentado dos veces, con dos triunfos de Zárate. Y más allá de que el combate cumplió con creces, la controversia se adueñó de la escena.

Sin sentirse visitante, Zárate se plantó con autoridad. Desde la media distancia, impactó ráfagas de izquierdas y derechas rectas que encontraban destino en el rostro del local. Sabiéndose más pequeño, Blanc acortaba las distancias y presionaba con su cross zurdo arriba, pero con su mayor alcance el ex campeón nacional mosca anticipaba y respondía por adentro, con precisión y velocidad.

A pesar de que “Musculito” tomaba el centro del ring, desde afuera Zárate aprovechaba al máximo su largo de brazos y con rapidez, sacaba sus ascendentes y cruzados que se estrellaban en la mandíbula rival. No obstante, no había desbordes. Empujado por su gente, el campeón sudamericano fue al frente y acertó sus rectos y cruzados zurdos al mentón, con que lograba equiparar el trámite.

Los rounds eran cerrados. Ambos buscaban y conectaban, y se definían por escasa diferencia. El dueño de casa se mantenía en pelea por su constancia e impactos internos. De todas formas, en el séptimo, el apodado “Demonio” descargó un punzante cross zurdo sobre el arco superciliar derecho de Blanc, que le abrió una herida. A partir de allí, creció en claridad.

Sin embargo, con mucho corazón, Blanc lo sorprendió en el noveno y con dos profundos cruzados zurdos hizo vacilar al visitante, que acusó recibo. En el décimo reaccionó Zárate, y más allá de un corte sobre su frente producto de un choque de cabezas, volvió a hacer uso de su recto diestro y su cross zurdo al rostro.

El duelo era estratégico. Pero los cabezazos cobraban mayor relevancia. En el último round, con los dos yendo por la victoria, volvieron a chocar cabezas, y un nuevo corte se abrió sobre Blanc. Tras ello, el médico constató la profundidad de la herida, y el combate fue interrumpido a poco más de dos minutos de llegar a la distancia.

Con 28 años, Blanc, que pesó 48,700 kg., defendió por primera vez la corona sudamericana que conquistó el 8 de febrero de 2020 cuando noqueó al chileno Ramón Velásquez en cinco rounds, y venía de dominar a Santiago Prado en fallo unánime. Para Zárate (48,100 kg.), tres años mayor, que llegaba de caer sorpresivamente el 8 de enero último en decisión dividida con Abel Silva -a quien había superado dos veces-, quedará la resignación.

