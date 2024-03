Brindan aclaraciones sobre el desperfecto eléctrico ocurrido en la Facultad de Ciencias de la Salud

El subsecretario de Planeamiento de Obras de la UNaF, Ing. Carlos Martínez, dio aclaraciones sobre lo ocurrido en un aula de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS).

En ese sentido, el funcionario comentó que “el problema principal por el que se prendió fuego el tomacorrientes del aire acondicionado son los bajones y subidas repentinas en la luz, que producen que eso cambie de temperatura y se prenda fuego”.

“Otro problema es que ese aire acondicionado estaba prendido a esa hora, a pesar de que no había actividad. Y todos los aires estaban prendidos, con las ventanas abiertas, por lo que el compresor trabaja constantemente, y esto produce que tenga un gran consumo de energía, lo cual recalienta los cables y los enchufes. El enchufe del tomacorrientes es el fusible para que los siniestros no se produzcan en otros lugares”.

El Ing. Martínez agregó que en la FCS “hay muchas instalaciones que no fueron autorizadas ni realizadas por la Subsecretaría de Planeamiento de Obras, y que no cumplen con las normas de seguridad e higiene necesarias para la provisión de energía eléctrica a los diferentes artefactos. Sean aires acondicionados que están tomados con instalaciones precarias desde el exterior o que estén tomados de las instalaciones de un tomacorrientes que tiene un cable de mucho menor diámetro del necesario para cubrir las necesidades de amperaje y de temperatura de ese tipo de artefacto”.

“En este momento se está elaborando un informe de seguridad e higiene, que se presentará al decanato y al consejo directivo para llevar a cabo una verificación y entrar a desconectar los aparatos que no estén en condiciones”, señaló finalmente el subsecretario Martínez.