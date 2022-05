Brindan recomendaciones para fortalecer el sistema inmune

Compartir

La licenciada en Nutrición Daniela Distel brindó recomendaciones imprescindibles para fortalecer el sistema inmune, entre las cuales se encuentran hidratación, alimentación y ejercicio.

“En este cambio de clima siempre es complicado porque del verano pasamos a las temperaturas bajas del otoño. Hay mayor cantidad de humedad, producto de las lluvias, y todos esos factores influyen en la salud”, explicó la profesional en declaraciones.

Y avanzó diciendo que “en esta temporada, por una mala alimentación, suelen bajar las defensas” de las personas, por lo que, para prevenir posibles infecciones, hay que consumir alimentos que ayuden a reforzar el sistema inmunológico.

“La naturaleza es tan sabia que en la temporada de otoño-invierno la mayor producción de alimentos, principalmente de frutas y verduras, se concentra en nutrientes que se utilizan en el sistema inmunológico”, puntualizó.

De manera que “si hablamos de inmuno-nutrición, tenemos que referirnos a determinados nutrientes que influyen directamente en nuestra salud inmunológica”, consignó al ser entrevistada en el programa “Estar Bien”.

En ese sentido, mencionó a alimentos que son fuente de vitamina C, como los ajíes, los morrones, las ciruelas y cítricos como pomelos, mandarinas, limones y naranjas.

A ello sumó zapallo y zanahoria, altos en vitamina A y betacaroteno, y propuso usarlos en la elaboración de guisos y sopas.

Y no dejó de mencionar al agua, remarcando que “todo esto funciona si estamos bien hidratados”.

“En esta temporada suele pasar que uno no tiene tanta sed como en el verano y un poco se olvida de consumirla. Pero del agua no nos podemos olvidar y tenemos que consumirla todos los días, un litro y medio-dos litros sí o sí”, acentuó finalmente.

