Bromatología Municipal advirtió que infracciones no distinguen sectores y son “parejas” en toda la ciudad

El director de Bromatología de la Municipalidad, Jorge Tarantini, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que las tareas del organismo continúan de manera incesante todos los días de la semana y en ese marco advirtió que las infracciones no distinguen sectores y se cometen de manera “pareja” en todos los puntos de la ciudad siendo las más comunes la venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario permitido.

“De lunes a domingo es el trabajo que realiza la Dirección de Bromatología con los inspectores teniendo en cuenta que la actividad nocturna tampoco cesa, si bien es cierto que ha disminuido bastante la cantidad de comercios que se clausuran por venta de bebidas alcohólicas, continúan este tipo de infracciones”, dijo.

“Desde el viernes hasta el martes inclusive se han realizado más de 50 inspecciones en las cuales se han labrado 30 actas de infracción y clausurado 21 comercios por la venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario establecido”, indicó.

También contó que “tuvimos un llamado de los que no teníamos hace tiempo respecto a una fiesta privada que se había detectado donde la Policía creía que se estaba comercializando bebidas alcohólicas dentro por lo cual se procedió a la intervención y clausura así como también el control tanto en la zona del Circuito Cinco por la avenida Cánepa y la zona del mercadito el control del cumplimiento no solo de los protocolos sino que de las ordenanzas municipales”.

Al ser consultado sobre si hay un punto de la ciudad donde se cometen más infracciones, Tarantini aseguró que “es parejo en todos lados, no existe un punto específico, sin ir más lejos nosotros a raíz de los controles que venimos realizando se regularizaron un montón de cuestiones en cuanto a la cadena de supermercados y el día viernes nuevamente se volvió a labrar un acta en uno de ellos donde se logró decomisar mercadería por la existencia de roedores que se encontraron rastros y que la mercadería que fue decomisada se encontraba rota o consumida por estos animales”.

“A raíz de la orina de este roedor se acarrean problemas ya que las personas por ahí consumen directamente de la botella o de la lata la bebida que compran y es ahí donde se podrían llegar a contraer estas enfermedades”, explicó.

“Siempre hay que tener la precaución de lavar las latas antes de consumirlas, hay que lavar antes de enfriarlas si es que se va a consumir directamente de allí”, recomendó.

Menores de 18 años

no entren a supermercados

Asimismo se refirió a si existe una prohibición por parte de la Dirección de Bromatología respecto al ingreso de menores de 18 años, sobre todo niños pequeños, a los supermercados de la ciudad.

“No existe nada de eso, ni menores de 18 años ni de cualquier edad, el cumplimiento del protocolo establece que solo una persona por grupo familiar puede acudir al supermercado, por ejemplo en los negocios de venta de artículos de primera necesidad, no es que tienen que llevar una declaración jurada que justifique que no tienen que con quien dejar al menor, pero es el sentido común el que debe reinar, por ejemplo si va la mamá con el menor porque no tiene que con quien dejarlo es una cosa, pero si va el papá, la mamá y los hijos en ese caso estarían infringiendo el protocolo porque no va una sola personal del grupo familiar, pero en ningún momento se prohibió, desde la Municipalidad no existe una prohibición o restricción del ingreso de menores a supermercados, el supermercadista establece las normativas que cree corresponder, pero no es una prohibición de la Municipalidad”, aclaró.

Comercios gastronómicos

Seguidamente hizo mención a si la gente puede ir a buscar la comida de los diferentes lugares de venta como bares, restaurantes, locales de minutas. “No hace falta que solo el delivery lleve la comida, se puede ir a buscar, ese era uno de los principales problemas o malos entendidos que existía por el rubro gastronómico, el take away está permitido incluso hasta las 00 horas para aquellas personas que tienen permiso de circular”, detalló.

Comercios regularizan

su situación

Para finalizar destacó que desde el inicio del aislamiento decretado por la pandemia, más comercios regularizaron su situación. “El martes tuvimos una charla con el director de Habilitaciones Comerciales y él mencionaba esto. Había locales que se encontraban con habilitación, pero pasado el mes o los dos de vencida la habilitación nos informaban para que concurramos a hacer la inspección y solicitar la renovación de las mismas, así como también las habilitaciones nuevas sobre todo de los quioscos con la nueva reforma de la ordenanza por el tema de las habilitaciones donde se hace mucho más ágil el trámite”, culminó.