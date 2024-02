Bukele le ofreció a Patricia Bullrich lo que necesite «en todos los temas de seguridad»

El mandatario salvadoreño, que acaba de ser reelecto, aseguró que “hay similitudes” entre los dos países, tanto culturales, como de “problemas delincuenciales, que se forman generalmente producto de la pobreza”,

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien el domingo fue reelecto con un contundente 85% de los votos, confirmó este lunes que mantiene vínculos de cooperación con su par argentino, Javier Milei, a quien le ofreció “colaboración en todos los temas de seguridad”.

“Las medidas que pueden ser compartidas por parte de nosotros para Argentina, de repente no tendrían que ser tan drásticas porque no tienen problemas tan grandes como el nuestro. Ante problemas más pequeños, tal vez el medicamento puede ser más pequeño”, sostuvo Bukele en una rueda de prensa ofrecida ayer, día de la elección, según publica el diario salvadoreño La Prensa Gráfica.

Por otro lado, el mandatario mencionó que “hay similitudes” entre los dos países, tanto culturales, como de “problemas delincuenciales, que se forman generalmente producto de la pobreza”, por lo que “se puede tomar como ejemplo lo que está pasando en El Salvador”.

En ese sentido, Bukele confirmó que su gobierno le ofreció a la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, “la colaboración que ellos necesitan en todos los temas de seguridad”.

“Yo creería que el problema en Argentina es más pequeño, aunque preocupante, sobre todo en Rosario y algunas zonas, pero es más pequeño que en El Salvador y, por ende, si bien se pueden aplicar algunas cosas -y sería, creo yo, positivo aplicarlas-, no tendría que ser tan drástico porque el problema, comparado con lo que teníamos anteriormente en El Salvador, que era la capital mundial de homicidios, es bastante menor como para aplicar estas medidas”, dijo el mandatario salvadoreño.

Bukele comentó además sobre la conversación telefónica “bastante larga” que mantuvo con Milei después de que ganara las elecciones en la Argentina y antes de asumir, el último 10 de diciembre, y que ese fue su único contacto directo hasta el momento.

“Me dio un panorama de Argentina muy difícil, y, sobre todo en lo económico, el tema de las divisas, de la inflación, etcétera. Va a ser muy duro de cualquier manera que se haga. Entiendo que hay gente con mucho talento y mucha gente inteligente con él, aparte de que él es una persona inteligente también, pero va a ser difícil resolverlo”, señaló.

“Sé que es un problema del tamaño -amén de las diferencias entre la economía y la seguridad-, pero de ese tamaño, en el tema económico”, agregó, al equiparar la gravedad de la situación económica en la Argentina con el problema de seguridad que tenía El Salvador.

“Le deseo lo mejor (a Milei), y si podemos colaborar con algo, somos un país muy pequeño para colaborar con lo económico, pero si podemos colaborar con lo que sea, tema seguridad, cooperación o lo que sea, estaremos a la orden”, cerró el mandatario.

La colaboración entre la Argentina y El Salvador en materia de seguridad fue un tema central en la reunión de Bullrich con el ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, en Buenos Aires el día previo a la asunción de Milei.