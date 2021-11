Bullrich a González: «Su gobierno tiene que hacerse cargo de las medidas que adoptó durante la pandemia y sus resultados»

Compartir

Ayer visitó Formosa, la ex ministra de Seguridad de la Nación y actual presidenta del PRO nacional, Patricia Bullrich quien, al enterarse de los dichos del ministro de Seguridad de Formosa, Jorge González le dijo que «el gobierno de Insfrán tiene que hacerse cargo» de las medidas que adoptó durante la pandemia y sus resultados. «Fue la peor gestión de la pandemia y la más brutal para su gente», lanzó la ex funcionaria nacional.

«Entre todas las provincias del Norte Grande, Formosa ha sido la que más muertes tuvo, la del más largo encierro, la que perdió más economía donde cerraron muchos negocios, donde las libertades se truncaron», disparó.

Y continuó: «el Gobierno tiene que hacerse cargo de que encerró a los formoseños, que cercó Clorinda, que generó un miedo social total, que no dejó trabajar a nadie, que cerró las escuelas, y aún así fue la que más muertos tuvo, y de todo esto el gobierno de Gildo Insfrán tiene que dar explicaciones a la sociedad. Fue la peor gestión de la pandemia y la más brutal para su gente».

