Herrera pidió al gobierno que se «haga cargo» y deje de culpar a otros por los resultados de la pandemia

Diego Herrera, candidato a concejal de la ciudad de Formosa por el Frente Amplio Formoseño que lo lleva en dos sublemas: Pensando a Formosa y Pro, en contacto con el Grupo de Medios TVO cruzó al ministro de Seguridad de Formosa, Jorge González que culpó a Patricia Bullrich por los fallecidos en la pandemia y pidió al gobierno que se haga cargo de la parte que le corresponde.

«De ninguna manera es así, es una visión totalmente parcializada por parte del Ministro, evidentemente no se quieren hacer cargo de un sistema de salud que demostró en la pandemia que era deplorable, de la arbitrariedad de cómo se manejaron. Ellos son los responsables de que no tengamos médicos, porque éstos se van ya que no quieren trabajar acá por el manoseo que hay, y con un sistema de salud donde tenemos unos tremendos edificios sin personal para atender, todo eso hace al sistema de salud y le corresponde a la provincia», lanzó Herrera.

Seguidamente, el mismo opinó que «la mayoría de las personas que se hicieron atender en el sistema de salud público saben perfectamente que no hay médicos en disciplinas básicas, todo eso demuestra que hay una enorme falencia».

«Nos faltan médicos, durante la pandemia tuvimos a personas que hacían hisopados sin estar capacitados, faltaban enfermeros, siendo que en la provincia hay un montón de estos profesionales que se recibieron y no encuentran trabajo», aseveró.

Por otro lado, el candidato a concejal negó que fuera anti-cuarentena, sino que pedían una cuarentena «razonable», pero, «lo que pasó es que tuvimos una cuarentena que terminó ahogando a toda la gente económicamente, psicológicamente y educacionalmente».

«El gobierno tiene que hacerse cargo de lo que hizo, porque cada vez que se le plantea el tema, va esquivando con palabras que no salieron de nuestras bocas y no son reales», insistió el mismo.

Elecciones

Finalmente, al hablar de los comicios del 14, se mostró confiado y asintió que «en la ciudad creo que el resultado será muy parecido al de las PASO, vamos a ratificar el triunfo».

