Jimena Barón, envuelta en un juicio millonario con la municipalidad de Villa La Angostura

La cantante debió cancelar un show en febrero del 2020 que el municipio ya había pagado. La artista devolvió la plata pero ésta no llegó a sus dueños y el caso fue a la Justicia.

“Hola, soy Jimena y les quiero contar que se viene algo increíble. Estén atentos”, decía en contestador telefónico Jimena Barón al llamar al número que estaba en el afiche que llevaba su imagen y que estaba pegado en las calles de Palermo durante el verano del 2020, haciendo un paralelismo con los volantes que hay de oferta sexual. Aquella campaña publicitaria que intentó ser un guiño para las mujeres, terminó generando polémica y no fue aceptada por gran parte del feminismo y las trabajadoras sexuales.

Con varias fechas previstas y una gira por el interior del país, La Cobra y actual jurado de La Academia no soportó la presión y la exposición y por prescripción médica se tomó unos días de descanso, dejando por unas semanas las redes y suspendiendo recitales, en pos de privilegiar su salud, a costa de perder dinero.

El 25 de febrero tenía que cantar en la Fiesta de los Jardines, de Vila la Angostura junto con Agapornis. El municipio patagónico ya había pagado la totalidad del show, dos millones 200 mil pesos, cuando Jmena, como se hace llamar la artista en su faceta como cantante, debió cancelar su paso por allí. De inmediato se vio envuelta en una polémica, ya que debía devolver el dinero que le pagaron por adelantado

En aquel momento, Lucas Biren, de Antelofobia producciones y quien trabaja directamente con “la Cobra”, dijo a Teleshow: “El dinero fue devuelto y se actuó de manera perfecta siguiendo todo lo que dice el contrato”. El agente de Jimena compartió también un comprobante de transferencia por la suma de poco más de un millón trescientos mil pesos (1.321.669,40)que le realizó a Eduardo Bonuccelli, el productor de eventos que se encargó e contratar a “La Tonta” y a Agapornis para el show y quien trató directamente con las autoridades de La Angostura.

Más de un año y medio después de que a través de la Justicia el municipio intentara llegar a una mediación con Bonuccelli para que éste devolviera la plata, aún no hay respuesta y el caso irá a juicio. Pablo Requejo, auditor municipal, explicó a Teleshow: “El juicio es contra Eduardo Bonnucceli, la gente que la acercó para la Fiesta de los Jardines, se inició en Buenos Aires a través de un estudio que contrato La Angostura”.

“No es contra Jimena Barón”, aclaró y explicó que en su momento, apenas se conoció la noticia previo la pandemia, la artista devolvió su cachét por no poder asistir a la Fiesta: “Ahora el municipio tiene que recuperar los 2.200.000 mil pesos. Yo como auditor municipal lo que hago es resguardar el patrimonio y solicité a legales que inicie los medios para llegar al cobro extrajudicial y ahora judicial, ahora se continúa con el proceso porque fracaso la mediación”.

Al reclamo, además del dinero abonado, se suman 800 mil pesos en concepto de intereses. Debido a una de las cláusulas del contrato que según acusa Requejo, no fue auditado, el juicio se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires: “Se acordó en un error del contrato que se había alguna controversia se tramitaba en los juzgados ordinarios de CABA, cuando se tendría que haber hecho acá”.

La demanda ya está iniciada aunque no hay aún fecha de inicio del juicio. La noticia volvió a sonar luego de que el fin de semana Jimena Barón estuviera con su hijo Momo en el Sur tomando unos días de descanso y al fotografiarse en los 7 lagos, algunos lectores del lugar rechazaran su paseo pro el sitio y le recordaran el episodio.

