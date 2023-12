Bullrich anunció transición «ordenada» tras el encuentro con Aníbal Fernández

La designada ministra de Seguridad garantizó que «la seguridad de la gente tiene que estar protegida», tras una charla «extensa» con el funcionario saliente en la que evaluaron el panorama actual y la operatividad de todo el personal.

La designada ministra de Seguridad en el Gobierno de Javier Milei, Patricia Bullrich, remarcó este lunes que «la seguridad no frena» durante el proceso de transición y destacó que esa instancia será «totalmente ordenada», tras reunirse con el actual titular de la cartera, Aníbal Fernández.

«La seguridad no frena, las tareas de administración no frenan. Las fuerzas están 24 por 7 por 365. La continuidad es que la seguridad de la gente tiene que estar protegida con esta continuidad sin que frenemos por una transición», sostuvo Bullrich en declaraciones a la prensa una vez finalizada extensa reunión de transición con Fernández en el Ministerio de Seguridad.

La designada funcionaria aseguró que la transición será «totalmente ordenada», destacó que la charla con Fernández fue «extensa» y que se acordó que luego del 10 de diciembre los funcionarios entrantes estarán «habilitados a llamar a cualquiera de los que ya serían exfuncionarios para tener detalles que son importantes. Mañana los equipos van a profundizar sobre los temas importantes respecto de la seguridad de los argentinos», añadió.

Sobre el encuentro, agregó que primero mantuvieron una charla «a solas» con el ministro saliente «sobre el panorama del ministerio y cómo han estado trabajado», y que luego, junto a los secretarios de Estado y su equipo, le realizaron «una cantidad de preguntas sobre el personal, la operatividad y la situación de cada equipo».

«Vamos a trabajar de acuerdo con los principios que ha planteado el futuro presidente (Javier Milei) respecto al cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley total», remarcó. Al ser consultada sobre su relación con el expresidente Mauricio Macri luego de su designación en Seguridad, Bullrich rechazó responder sobre otros temas que no fueran la futura gestión aunque aseguró que «de ninguna manera» está cortado el diálogo con el exmandatario.