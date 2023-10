Bullrich se comprometió nuevamente a indemnizar a los héroes del 5 de octubre

En un nuevo aniversario del ataque al Regimiento de Infantería Monte 29, la candidata a presidente de Juntos por el Cambio Patricia Bulrrich se comprometió a reconocer a los héroes formoseños que defendieron el Cuartel el 5 de octubre de 1975 e indicó que «esas indemnizaciones en Formosa son heridas abiertas».

Primero, la candidata de JxC recordó que en el año 2012 se votó en el Congreso de la Nación un proyecto para dar una inmnizacion a los soldados y militares asesinados en el Cuartel de Formosa que incluso contó con el apoyo del kirchnerismo, después «se dieron cuenta que no querían ir para ese lado, lo guardaron en un cajón y no pasó ni al Senado».

Luego, el presidente Mauricio Macri sacó un Decreto de Necesidad y Urgencia -DNU- para pagar esas indemnizaciones y hubo una serie de tramites para ello, pero finalmente no se pudo concretar para el 2019.

En el comienzo del nuevo gobierno del Frente de Todos decidió frenar todo ese proceso. Asimismo, Bulrrich señaló que también quedó en la nada la «promesa» de Agustín Rossi que concretarian el pago, por eso «frente a un nuevo aniversario y recogiendo lo que hicimos en el 2012 por medio del diputado Ricardo Buryaile y del DNU de Macri, el compromiso que yo tomo hoy es llevar a cabo realmente de una vez y para siempre esas indemnizaciones que en Formosa son heridas abiertas».