Bullrich sobre el psicotécnico que propone Massa: «Debe dudar de su propia capacidad»

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, le respondió al postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa, respecto de su propuesta de que los que lleguen a un balotaje se realicen un examen psicotécnico y aseguró que debe «dudar de su propia capacidad» .

«No me parece una buena idea porque, está bien que para un trabajo te pidan esto, pero la Constitución nuestra dice que cualquier ciudadano puede ser Presidente de la Nación», explicó la ex ministra de Seguridad en relación a la iniciativa de Massa.

En esa línea, Bullrich manifestó que para que los postulantes se realicen un examen psicológico se debería «cambiar la Constitución» y apuntó contra el ministro de Economía: «Bueno, que se lo haga él, porque dudará de su propia capacidad psicotécnica», señaló.

A su vez, la ex ministra de Seguridad afirmó que ese tipo de propuestas «son chicanas políticas» y enfatizó: «Él puede aprobar un examen psicotécnico, lo que no aprueba es como ministro de Economía. Ahí está bochado por 46 millones de argentinos».

«Puede ser perfectito, hacer la casita, el nene al lado, el arbolito. Ahora, después, pum», ironizó la ex titular del PRO respecto de la figura del titular de Hacienda durante una entrevista a República Z.

En el mismo canal de Youtube Massa encendió la polémica con la particular iniciativa. «Voy a pedir para que el debate de segunda vuelta, si nos toca participar, tres universidades hagan una evaluación psicológica y psiquiátrica de los candidatos, si no nos toca participar también», adelantó.

El mensaje del titular de la cartera económica y candidato a presidente de Unión por la Patria apuntaba contra el libertario Javier Milei, después de que el líder de La Libertad Avanza dijera que el peso era «excremento» y recomendara a los ahorristas no renovar los plazos fijos en esa moneda.