El BCRA endureció los controles al dólar: los bancos no podrán aumentar su posición en divisas

El Banco Central tomó nuevas medidas con las que busca contener la demanda del dólar, en momentos de escasas reservas y, a la vez, una fuerte demanda privada a modo de cobertura antes de las elecciones presidenciales. A través de dos comunicaciones publicadas el jueves por la noche, la entidad monetaria dispuso limitar la tenencia de moneda extranjera de todos los activos para los bancos y a la vez dispuso nuevas reglamentaciones para las importaciones.

Puntualmente, la Comunicación “A” 7836 estableció que los bancos no pueden tener más dólares de los que tenían hasta hoy. Es decir que las entidades no podrán aumentar sin su permiso su posición de contado diaria en moneda extranjera hasta el 31 de octubre. De esta manera, el BCRA busca evitar que las entidades aceleren su demanda de dólares ante especulaciones con una eventual devaluación poselectoral, como se viene viendo que sucede en los últimos días. Los bancos deberán mantener su posición de contado en moneda extranjera sin variación hasta fin de mes, una vez pasadas las elecciones presidenciales

Eso significa que los bancos no podrán demandar más divisas por sobre su actual posición neta sin la autorización del BCRA, mientras que podrán cubrir cubrir -total o parcialmente- esa posición con Letras internas intransferibles (LEDIV) del Central en pesos liquidables al dólar oficial (referencia Comunicación “A” 3500) o con títulos públicos nacionales en dólares o atados al dólar. Desde el punto de vista técnico, se limita la posición global neta de moneda extranjera (PGNME) que considera la totalidad de activos, pasivos, compromisos y demás instrumentos y operaciones por intermediación financiera en moneda extranjera o vinculados con la evolución del tipo de cambio, incluyendo las operaciones al contado, a término y otros contratos de derivados. Es decir que antes de pedirle más dólares el BCRA los bancos tienen que liquidar primero todos sus activos en dólares o deben completar su posición con títulos en pesos ajustables por el tipo de cambio.

Fuentes de la entidad monetaria indicaron que “una decisión similar respecto de la posición global neta en moneda extranjera se tomo antes del proceso electoral de 2021. Se le dice a los bancos que mantengan su posición de contado en moneda extranjera sin variación hasta que termine el proceso electoral. Esto es la tenencia en divisas de los bancos, la que pueden invertir para ellos, y no afecta a las tenencias de sus clientes”.