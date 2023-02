Buryaile: «El modelo formoseño es un eslogan»

El diputado nacional de la UCR por Formosa, Ricardo Buryaile, aseguró que el modelo formoseño “es un eslogan”. Y, formuló: “La pobreza es una de la más alta del país, con sueldos públicos de los más bajos. Nuestros pueblos sin cloacas, agua potable, ni conectividad”.

Además, el ex ministro de Agroindustria explicó que “cada 216 trabajadores del sector público, solo hay 100 en el privado”.

Por otra parte, describió la frágil situación productiva de Formosa: “La producción va en retroceso. Existe una drástica disminución de superficie agrícola, caída del stock vacuno en más de 400 mil cabezas y no tenemos frigorífico con tránsito federal”.

En una entrevista, dijo que el candidato a presidente de la UCR es el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por lo que resaltó el crecimiento económico por “la producción de litio” y “cannabis medicinal” que se produce en ese distrito norteño, y aclaró que a “Gerardo (Morales) lo respalda la gestión”.

“Uno de los problemas del país es la anarquía que hay en la calle, en Jujuy eso no sucede”, enfatizó el legislador formoseño. Y, agregó: “A Gerardo (Morales) lo acompaña la gestión”.

Jujuy

Buryaile reafirmó que “Jujuy es hoy la provincia más importante en producción de litio, produce cannabis medicinal, creció turísticamente y en la calle hoy en Jujuy reina la tranquilidad”.

Con respecto a las candidaturas también del alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta y de la jefa del PRO, Patricia Bullrich dijo que “iremos a las PASO para que salga el mejor candidato”.

Al ser consultado por el diputado libertario Javier Milei, fustigó: “no me gusta el discurso ni la propuesta de Milei, capta la bronca porque la gente está enojada con la política”.

“Milei es un populismo de derecha y yo no quiero eso para mi país”, sentenció Buryaile.

Para finalizar considero que “el presidente no está bien en su ánimo, su gestión no es buena y está muy golpeado”.

Y, concluyó: “La falta de rumbo del gobierno del Frente De todos, que solo piensa en el corto plazo y los problemas judiciales de la vicepresidenta, le hace muy mal al país”.